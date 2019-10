Alors que de nouvelles infos sur la PlayStation 5 agite la toile.



BluePoint Games en profite pour confirmer que leur nouveau Remake, annoncé comme encore plus gros et ambitieux que Shadow of the Colossus puisque plus qu'un Remake, il sera "une véritable relecture" du jeu d'origine, sortiras sur PlayStation 5 et non sur PS4.



Pour le reste, notamment savoir de quel jeu il s'agit, et bien... Il faudra attendre !