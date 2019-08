Ca y est ! Cette année, je serais enfin au Tokyo Game Show 2019 ! Mais je ne vais pas vous mentir, c'est surtout une excuse pour visiter le Japon (ou plutôt Tokyo), où je resterais 12 jours (bon techniquement 16 jours, mais j'ai 48h de voyage à l'aller comme au retour).Bref, je sais que d'autres membres ici ont déjà été au Japon, je me suis compilé quelques infos sur mon blog (enfin le blog de mon blog, j'sais, c'est chelou comme concept).Je vais me faire un petit programme sur Tokyo (j'ai même vu qu'il y a des "photographes guides" sur place, ça a l'air sympa), j'essayerais d'aller à Kyoto, Nintendo Oblige (2h50 de trajet quand même... Et je ne connais pas encore le coût du trajet, c'est plutôt onéreux au Japon), et si vous avez d'autres suggestions (réalisable, je n'ai globalement qu'une semaine en dehors du TGS 2019), n'hésitez pas.A MOI LES SUSHIS !PS : Va falloir que j'accélère mes cours de japonais moi ^^ ! ありがとうございます。!