A 64 ans et apres 20 ans passé dans la peau de Luffy, Mayumi Tanaka (aussi connu entre autre pour etre la voix de Krillin dans Dragon Ball), s’interroge sur la suite de la serie une fois qu'elle ne sera plus de ce monde pour camper le chapeau de paille.C'est lors d'une emission qu'elle a dit « Eiichiro Oda insinue souvent au détour de blagues que One Piece mettrait longtemps à se terminer. Je ne serais peut-être plus de ce monde quand ce sera le cas.J'espère que quand cela arrivera les fans de la franchise accepteront la personne que j'ai désignée pour prendre ma suite. »Le fils de Tanaka qui etait sur le plateau avec Masakoto Nozawa (voix de Son Goku) a alors retorqué "La seule personne qui en mon sens est en mesure de te remplacer c'est Masako Nozawa", ce à quoi Tanaka a répondu "Mais quel est l'intérêt si cette personne est plus âgée que moi ?".Masakoto a alors repondu " je peux continuer jusqu'a 100, voir 128 ans "