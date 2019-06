Cela faisait vraiment longtemps que nous n’avions pas reçu les lumières de notre Prophète Vidéoludique à tous, alias Michael Pachter, célèbre analyste chez Wedbush Securities, mais la future guerre des consoles qui s’annonce entre Sony et Microsoft semble avoir eu un effet bénéfique sur notre homme puisqu’il se risque à quelques prédictions dont lui seul a le secret (et qui nous font parfois beaucoup rire).Ainsi, lors d’une interview avec Geoff Keighley, Mister Pachter répond à la question de savoir s’il peut faire une prédiction un peu folle:"Je pense que la PlayStation 5 coûtera 800$ (NDLR: 800€ avec le taux de change « vache à lait » européen)! Je veux dire, vous avez vu les specs? S’ils font l’erreur qu’ils ont fait avec la PlayStation 3 et demande 600€ ou plus, ils se feront avoir! Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous pourriez avoir toutes ces specs pour 300 ou 400€… je ne comprends pas« ."Bon, même si elle coûtera plus de 400 €, 800 balles faut quand même pas déconner...