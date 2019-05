Plutôt que de regarder vers le passé, je suis le genre de personne qui adore essayer constamment de nouvelles choses. Mais lorsque vous atteignez mon âge, vous commencez à vous demander combien de temps il vous reste pour développer des jeux. Et je ne parle même pas de la retraite, je parle de la mort. Je me suis rendu à plus d'enterrements que de mariages récemment, et je prends conscience du temps qu'il me reste.



Sur Twitter, les fans m'envoient de temps en temps des messages comme "J'aimerais vraiment que vous fassiez un nouvel Ogre Battle ou un Final Fantasy Tactics !". Quand je vois ce genre de message, une partie de moi se dit qu'il serait souhaitable de le réaliser avant ma mort.

Réalisée par Yasumi Matsuno (53 ans), fraîchement recruté par Squaresoft en 1995 après avoir connu un immense succès grâce à la saga Ogre Battle, cette série entamée en 1997 sur la PlayStation première du nom a malheureusement disparu des écrans depuis un certain Final Fantasy Tactics S, sorti sur mobiles en 2013.Loin des yeux, loin du coeur, comme le veut le dicton populaire. Pourtant, Matsuno ne semble pas avoir tourné la page du monde d'Ivalice, en témoigne cette récente interview accordée au site japonais Dengeki Online.Mais le plus surprenant, c'est que cette réflexion ne semble pas relever de l'opportunisme certain qui caractérise bien souvent certaines suites :