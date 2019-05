Vous connaissez peut être ce vidéaste américain de YouTube nommé ProJared, de son vrai nom Jared Knabenbauer. Ancien de la chaine YouTube ScrewAttack, ProJared deviendra "YouTuber" et connaitra un certain succès dans les années 2010, au coté d'autres têtes comme The Completionist, Jon Tron, Game Grumps ou encore PeanutButterGamer. ProJared se spécialisait dans les reviews de jeux vidéo et a même eu notamment des occasions d'interviewer Reggie Fils-Aimée ancien PDG de Nintendo of America. Dernièrement il était surtout actif sur Twitch. Et bien avec ce qui s'est passé hier cela va définitivement enterrer sa carrière sur YouTube.ProJared a publié sur Twitter un message informant de son divorce avec Heidi O'Ferrall, une femme spécialisée dans les cosplay. On apprend par Heidi que ProJared auraient eu des relations sexuelles avec son amie HollyConrad (cosplayeuse et streameuse sur Twitch) qui elle-même était l'ancienne compagne de Ross O'Donovan un très proche de la chaine Game Grumps. Rien d'anormal vous me direz, toutes ces histoires d'amants et de divorces...... Sauf qu'on apprend dans la foulé toujours d'après Heidi que ProJared avait notamment profité de sa popularité pour échanger avec ses fans des photos de nue sur Tumblr, et je parle ici de fans mineurs. Vous me direz "et alors ?" "Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ?" "Elle dit ça certainement parce qu'elle est jalouse et que ProJared l'a initialement bloqué sur Twitter"... Sauf que des témoignages et images de ProJared nu (et même cosplayé en personnages en prenant des poses gênantes) font surface sur Internet, ce qui légitime cette information.NormalBoots (le site web derrière les quelques chaines mentionnées plus haut) et ProJared ont accepté un terme à l'amiable et NormalBoot a supprimé toute référence à ProJared, ce dernier a été viré de la compagnie. D'ailleurs ProJared n'est même plus le modérateur de sa propre page Reddit. ProJared est en train de voir compteur d'abonnés fondre et cela va certainement s'accentuer si la police et la justice s'en mêlent.Je vous met des liens vers des sources médiatiques :S'il vous plait. Comme je l'ai dit avec Logan Paul l'an dernier : Surveillez et protégez vos enfants de ce genre de comportement. ProJared était une personne que je suivais il y a quelques années, maintenant je n'ai que du dégout, un sentiment de trahison de la confiance que dégageait cette personne.