La japanime sur support physique n'est pas a son meilleurs en France, mais Dybex revient peu a peu dans la course avec 4 nouvelles sorties dont une qu'on attendait depuis longtemps

reviendra donc en intégrale combo DVD/Blu-Ray. La premiere sortie DVD avait été stoppé au bout des 4 premiers episodes il y a quelques années. Malheureusement pour les quelques fans de la VF, cette dernière ne connaitra pas de suite car ce coffret vendu avec un artbook sera uniquement en VOSTFR.reviendra en Blu-Ray dans une integrale pour les 20 ans de laserie avec un livre contenant images et croquisAu niveau des vrais nouveautés le film en CGproduit par Netflix aura le droit a une sortie combo DVD/Blu-Ray.Pour finir l'excellentsortira aussi en combo DVD/Blu-Ray en VOSTFR/VF.

Like

Who likes this ?

posted the 04/20/2019 at 12:36 PM by guiguif