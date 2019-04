Le remaster du tres cher The Ninja Warriors parut à l'epoque sur SNES sortira sur PS4 en plus de la Switch à annoncé Natsume.Cette version HD du Beat Them All apportera en plus un mode 2 joueurs (en espérant qu'ils evitent la connerie faite sur le mode multi de Wild Guns Reloaded), mais aussi 2 nouveaux personnages nommés Yaksha et Raiden.Sortie prévue en Juillet au Japon