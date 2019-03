Samurai Shodown NeoGeo Collection, une compile regroupant les 5 Samurai Shodown (+ la version speciale du 5) vient d'etre annoncés sur PS4, One, Switch et PC pour cet automne.Les titres seront aussi jouables online et il y aura un mode museum.La compile est développée par Digital Eclipse qui a dernièrement développé la compile SNK 40th Anniversary donc il y a une petite chance de la voir debarquer en physique.