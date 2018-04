La Team Ladybug mis en lumiere grace a Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue, un Metroidvania sur PC reprenant le personnage de Jack Frost, planche en ce moment sur un jeu d'action 2D adapté de la serie Record of Lodoss War pour celebrer les 30 ans de la serie.On ne sait pas si il sera gratuit comme SMT, ni meme si il sortira sur d'autres supports que le PC, dans tout les cas le jeu semble en être qu'a ses debuts.

posted the 04/14/2018 at 07:01 PM by guiguif