Le osef SNK Heroine sortira aussi sur PS4 puisqu'un collector Switch mais aussi PS4 vient d'etre mis a disposition sur la boutique US de NISA.Au programme de cette Diamond Dream Edition girly au prix de 120 dollars: un artbook, une ost, une superbe casquette Fatal Cutie, des pins en etoile, un t-shirt sans manche avec boobies May dessus, un wristband et un serviette de sport (bref la panoplie complete pour faire ses exercices), rien que ça.