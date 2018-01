Sans entrer dans trop de détails, je sais de source sûre que Microsoft a sorti son chéquier et recherche activement de petits ou gros jeux qui pourraient devenir exclusifs sur Xbox, aussi bien temporaire que définitives.

Le sujet des exclusivités Xbox One a largement fait parler de lui durant toute l’année dernière et continuera certainement à animer les passions jusqu’à ce que Microsoft annonce quelques nouveaux projets. Mais cette fois, avec la sortie de la Xbox One X, c’est un nouveau départ qui se prépare pour 2018, et il semblerait que le moment soit venu d’annoncer de nouveaux jeux.En novembre dernier, Phil Spencer confiait à Bloomberg vouloir investir davantage dans la création de contenu en interne et que ça devait être l’une des forces de Microsoft. Comprendre par là. Il avouait également que l’investissement de Microsoft à ce sujet avait connu des hauts et des bas, avouant ainsi à demi-mot qu’on avait plutôt connu des bas ces derniers temps. Tous ces signes semblent aller dans le même sens, et ce n’est pas les récentes déclarations de Flashbulb Games qui y changeront quelque chose.Le studio Danois Flashbulb Games composé d'anciens de Pressplay(ex-studio First Party de MS) développe actuellement Trailmakers, un jeu dont le but est de créer un véhicule et d’aller le plus loin possible sur des cartes très ouvertes. C’est sur Resetera qu’un de ses membres a évoqué la situation de Microsoft en répondant à un internaute qui se demandait si le budget de Microsoft n’avait pas été réduit pour sortir de grands jeux.