Ya des jeux on les choppe comme ça histoire d’avoir un ptit encart a grignoter entre deux grosses sorties, mais certains finissent par se révéler être bien plus kiffant qu’on aurait pu l’imaginer au premier abord et c’est le cas de ce Tiny Barbarian DX, version final d’un jeu d’action/plates-formes kickstarté paru en 4 épisodes entre fin 2013 et fin 2017 sur PC.Le titre est ressorti en édition physique sur Switch en import US chez Nicalis avec jaquette réversible, manuel et porte-clé pour 25 euros.- Un bon ptit pixel art- OST pas mal- De la coop- Du challenge- Quelques references aux jeux cultes des années 80/90.- Certains boss mémorables (pour la rage qu’ils nous ont procuré)- Bonne durée de vie (7 a 10 heures selon votre skill)- Montée en puissance de l’intérêt et des idées au fil des épisodes- Premier épisode quelconque- Manque de netteté sur grand écranMalgré le coté compile, il faudra finir chaque épisode dans l’ordre pour débloquer le suivant car malgré tout il y a un semblant de scenario.Le premier épisode nous demandant d’aller sauver une future sacrifiée des mains d’un sorcier qui veut réveiller un dieu serpent est vraiment quelconque à tout les niveaux, que se soit son level design, son ambiance, voir même de ses boss pas très recherchés, sans compter qu’il est très court et plutôt facile. Mais le jeu commence a devenir intéressant avec le second épisode se déroulant principalement dans une jungle ou les devs semblent avoir pris du skill grâce a des phases et des décors plus variés, et surtout des boss beaucoup plus durs avec de grosses références a Donkey Kong et King Kong.Pis là arrive l’épisode 3 ou le jeu devient tout bonnement excellent en partant dans un trip Castlevaniesque pour se terminer avec un épisode 4 qui part dans une direction juste improbable que je vous laisse découvrir.A noter la présence d’un mode horde qui n’a pas vraiment d’intérêt et d’un épisode bonus qui dure une ptite quinzaine de minute.Au niveau des points négatifs je noterais aussi qu’au même titre que Cave Story+ sur la même machine cette version Switch de Nicalis à beau être très jolie et fine sur petit écran, elle est beaucoup moins net sur grand écran (ce que j’ai du mal à comprendre vu le rendu du titre).