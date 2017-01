Ça fait un bon moment que je sais que ça existe et ça m’a toujours attiré, certains faisant un boulot assez remarquable (et pas que pour la SNES, la Nes, Megadrive and co y passent aussi).Un tas de boutiques en ligne (meme connus comme Videogameplus.ca) vendent ces versions illégales en tout quiétude. Certains juste des cartouches seules, d’autres avec une boite (SNES ou cassette avec jaquette), d’autres complet avec manuel et d’autres vont encore plus loin en faisant des editions « collector », le tout souvent a des prix lorgnant entre 60 et 100 euros voir plus en comptant les frais de port. On peut même trouver des versions hackés comme Zelda Ancient Stone Tablets ou Metroid Zero Mission.Bref avez-vous déjà acheté ce type de cartouches ?Perso je trouve ça cool pour les jeux jamais ressortis en demat (meme si "fuck le demat") et introuvable neuf a moins de 500 boules comme un Terranigma, mais surtout pour les jeux jamais sortis du japon qui ont le droit a une traduc anglaise voir française. Mais les prix sont quand meme tellement ouf surtout avec les frais de port que ça reste un frein a l’achat (meme si je peux comprendre que ça doit pas etre gratos a créer car faut le matos pour).Voici quelques exemples de jeux complets qu’on peut trouver chez Fishyfacegames ou MelbournesReproductions