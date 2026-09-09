Metroid Ravenous, c'était donc vrai

Le leak était donc vrai et il y aura bien un nouveau Metroid dans les mois à venir avec Metroid Ravenous le 28 janvier 2027, nouvelle aventure 2D où Samus pourra absorber les pouvoirs ennemis pour se sortir d'un énième pétrin.
Du coup, petit rappel : selon le même leaker, un remake de Super Metroid (en 2D pixels cette fois) serait également en développement pour le bonheur des fans.
UPDATE :
- Ajout de visuels.
- 3 Amiibo à la même date.
- L'un des Amiibo sera dans une édition spéciale.
Toi 2 jours après : Switch 2 pré-commandé.
Plus qu'à espérer qu'il corrige les défauts de Dread, mais dans tous les cas, on sait déjà que ça sera mieux que cet étron de Prime 4, donc c'est cool !
Hâte de voir ça y avait pas mal de choses quand même dans ce Nintendo Direct va falloir prioriser !
C'est vraiment Dread 2 dans l'esprit.
Le trailer donne même l'impression d'avoir la même structure avec les phases de course poursuite avec les robots.
Graphiquement ça ressemble à la Switch 1.
Artistiquement c'est encore daubé.
Et niveau level design, j'espère de grosses améliorations vu comment Dread était dirigiste mais j'y crois pas trop.
Les musiques, bon, on verra...
Globalement, ils ont pas changé la team, ça a l'air d'être aussi mid que Dread.
Yavai certainement moyen de faire plus fin sur S2.
Mais ouais ça bouge bien, ça donne bien envie
Mais si c'est Mercury qui rempile, après le level design juste desastreux de Dread (les biomes qui se succèdent sans logique et les "zones de fuites" moches qui sont identiques), ça fait moins envie.
Genre les directives des producteurs c'est "restez dans le même budget, le reste on s'en fout".
Et j'aime vraiment pas leur dépiction de Samus ultra badass à l'américaine.... ils ont rien compris à Samus. C'est comme les séquences contre Kraid dans Dread, on tape des poses débiles et sans aucun sens alors qu'elle est à 1 m de son visage... j'ai l'impression de regarder Avengers quoi.
Rappelons-nous de Super Metroid et de la séquence contre Mother Brain, c'est quand même autre chose.
Oui la chose que MS avait bien réalisé est le combat, contre les boss c'était vraiment bien foutu pour le coup donc je me fais pas de soucis pour cet épisode, vu que ça fait plutôt penser à une expansion à la TotK rebrandé en nouvel épisode tellement rien n'a changé niveau graph, DA et gameplay.
Juste un peu inquiet que Samus parle autant… Dread avait réussi à rendre Samus plus badass que jamais en lui faisait dire uniquement une phrase, j’ai peur que l’on perde ça et que l’on revienne à Metroid Other M où Samus racontait sa vie inlassablement…
Ça sera la version collector et les amiibos pour moi en tout cas
Heureusement que Tanabe est parti, j'en peux plus de sa vision de Metroid (en espérant du coup que la série Prime s'arrête définitivement).
Pour l'instant il faut se contenter de ça, et c'est mieux que FF en effet.
N empêche rien que ça je suis trop content
Et encore plus si un remake de Super Metroid en préparation
Et une édition collector avec un steelbook + un amiibo spécifique est prévue d'ailleurs (qui n'était pas annoncé pendant ce Direct en carton).
Et ayant beaucoup aimé les précédents jeux réalisés par Mecrury Steam, je suis curieux de voir si c'est eux qui bossent sur celui-ci, qui m'a déjà conquis même si ce long trailer spoil beaucoup trop...
wickette : en faite c'est l’effet "téléphone arabe" qui a fait que ça a terminé en mode "ce sera les jeux annoncés dans le ND", la réalité c'est qu'il s'agit de jeux qu'il avait annoncés au fil des mois mais sans lien direct avec ce ND. Donc oui la liste est legit comme on vient de le voir avec le Metroid, mais chaque annoncés sera faite en temps voulu.
De ce qui a été montré je me suis dit merde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, d'avoir déjà joué ce boss, je me suis même demandé à un moment si c'était pas un remake de Dread..
Et le pire, c'est que c'était la meilleure annonce du direct..
Jour 1
Ça à l'air viscéral à souhait
Grosse claque pour moi! Giga hate !
Contrairement à Dread, on aura attendu moins longtemps le nouvel épisode du canon principal de la série! J'apprécie qu'on essaye de recentrer un peu plus le personnage de Samus et son évolution en être hybride depuis les événements de Fusion et Dread, peut-être qu'il y aura des "évolutions" dans l'intrigue générale si on repense à la FG? Mais là je m'emballe en tant que puriste sur le "lore" de la série.
(et Raven Beak sera de retour? Le nouveau Ridley de la série? )
Hormis à cela, avec la DA, ça ressemble beaucoup à Dread. On verra si la structure sera moins dirigiste que Dread, mais au moins, on abandonne les robots chiants du précédents opus qui étaient répétitifs à la longue.
Et c'est très rigolo que le nouvel épisode a ce côté "on renoue avec la direction d'Other M" sur le personnage de Samus où elle parle + ses finish "badass".