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Metroid Ravenous, c'était donc vrai
Le leak était donc vrai et il y aura bien un nouveau Metroid dans les mois à venir avec Metroid Ravenous le 28 janvier 2027, nouvelle aventure 2D où Samus pourra absorber les pouvoirs ennemis pour se sortir d'un énième pétrin.

Du coup, petit rappel : selon le même leaker, un remake de Super Metroid (en 2D pixels cette fois) serait également en développement pour le bonheur des fans.

UPDATE :
- Ajout de visuels.
- 3 Amiibo à la même date.
- L'un des Amiibo sera dans une édition spéciale.

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publié le 09/09/2026 à 17:40 par Gamekyo
commentaires (52)
opthomas publié le 09/09/2026 à 14:43
Bon bah va me falloir une NS2
kadaj68800 publié le 09/09/2026 à 14:47
Toi avant hier : pas besoin d'une Switch 2, y'a pas de jeux qui ont besoin que je change ma Switch 1.

Toi 2 jours après : Switch 2 pré-commandé.
sonilka publié le 09/09/2026 à 14:48
Samus plus badass que jamais
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:49
Je pensais à un update de Dread. Mais cool un nouvel opus
mrvince publié le 09/09/2026 à 14:49
Le seul jeu du direct qui me fait de l'oeil...
mercure7 publié le 09/09/2026 à 14:49
Il sauve ce Direct.

Plus qu'à espérer qu'il corrige les défauts de Dread, mais dans tous les cas, on sait déjà que ça sera mieux que cet étron de Prime 4, donc c'est cool !
fdestroyer publié le 09/09/2026 à 14:49
Grosse surprise! je m'y attendais pas du tout! Samus à l'air bien badass en effet
pharrell publié le 09/09/2026 à 14:49
La belle surprise ! Etant un casu j'espère qu'il sera moins dur que DREAD, j'avais réussi à le finir en facile mais très difficilement...

Hâte de voir ça y avait pas mal de choses quand même dans ce Nintendo Direct va falloir prioriser !
edgar publié le 09/09/2026 à 14:49
Monstrueux !
guiguif publié le 09/09/2026 à 14:49
Seule bonne annonce avec Kirby, mais bon les deux Metroid de Mercury m'ont déçu, à voir celui-là.
djfab publié le 09/09/2026 à 14:50
Belle surprise, le jeu est très beau ! Il a l'air top !
larambarde publié le 09/09/2026 à 14:50
C'est exactement l'évolution que j'attends pour la série.
C'est vraiment Dread 2 dans l'esprit.
vagrant publié le 09/09/2026 à 14:50
Encore MercurySteam au dev, comme prévu.
Le trailer donne même l'impression d'avoir la même structure avec les phases de course poursuite avec les robots.

Graphiquement ça ressemble à la Switch 1.
Artistiquement c'est encore daubé.

Et niveau level design, j'espère de grosses améliorations vu comment Dread était dirigiste mais j'y crois pas trop.

Les musiques, bon, on verra...

Globalement, ils ont pas changé la team, ça a l'air d'être aussi mid que Dread.
kidicarus publié le 09/09/2026 à 14:51
Ultra séduit par cette surprise. J'avais adoré le Dread, celui-ci semble assez noir et très dynamique.
51love publié le 09/09/2026 à 14:51
Ya pas une version Switch 1?

Yavai certainement moyen de faire plus fin sur S2.

Mais ouais ça bouge bien, ça donne bien envie
thorim publié le 09/09/2026 à 14:51
j'adore l'idée, j'ai hâte!
masharu publié le 09/09/2026 à 14:51
jamrock publié le 09/09/2026 à 14:52
Nintendo qui régale encore après Zelda hier, ils sont seuls dans leur galaxie désormais la concurrence console fait juste pitié à coté
sonilka publié le 09/09/2026 à 14:53
vagrant oui ils refourguent la meme DA que Dread c'est chiant. J'espère que les affrontements contre les nouveaux ennemis du jeu seront aussi bien foutus que celui contre Bec de corbeau dans Dread.
raioh publié le 09/09/2026 à 14:53
Le seul truc stylé de ce direct.
losz publié le 09/09/2026 à 14:54
C'est toujours cool un nouveau Metroid, dommage que ce soit Mercury par contre...
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:54
Le collector pète la classe , c'est un gros day one
abookhouseboy publié le 09/09/2026 à 14:56
Hum... Forcément content d'un nouveau Metroid.

Mais si c'est Mercury qui rempile, après le level design juste desastreux de Dread (les biomes qui se succèdent sans logique et les "zones de fuites" moches qui sont identiques), ça fait moins envie.
mattewlogan publié le 09/09/2026 à 14:58
Franchement c’est propre, il a l’air top
vagrant publié le 09/09/2026 à 15:00
sonilka Honnêtement ça pue la commande direct après Dread histoire de caler un truc pour les fans dans le planning.

Genre les directives des producteurs c'est "restez dans le même budget, le reste on s'en fout".

Et j'aime vraiment pas leur dépiction de Samus ultra badass à l'américaine.... ils ont rien compris à Samus. C'est comme les séquences contre Kraid dans Dread, on tape des poses débiles et sans aucun sens alors qu'elle est à 1 m de son visage... j'ai l'impression de regarder Avengers quoi.

Rappelons-nous de Super Metroid et de la séquence contre Mother Brain, c'est quand même autre chose.

Oui la chose que MS avait bien réalisé est le combat, contre les boss c'était vraiment bien foutu pour le coup donc je me fais pas de soucis pour cet épisode, vu que ça fait plutôt penser à une expansion à la TotK rebrandé en nouvel épisode tellement rien n'a changé niveau graph, DA et gameplay.
giru publié le 09/09/2026 à 15:01
Ça a l’air génial, comme Dread.

Juste un peu inquiet que Samus parle autant… Dread avait réussi à rendre Samus plus badass que jamais en lui faisait dire uniquement une phrase, j’ai peur que l’on perde ça et que l’on revienne à Metroid Other M où Samus racontait sa vie inlassablement…

Ça sera la version collector et les amiibos pour moi en tout cas
malroth publié le 09/09/2026 à 15:02
je retiens que ça ^^
tokito publié le 09/09/2026 à 15:02
Metroid: Other M pourrait un jour avoir sa version Switch 2 aussi
sonilka publié le 09/09/2026 à 15:06
vagrant c'est clairement un jeu commande comme tu le dis. Mais avec Metroid, il ne faut guère espérer plus. Je me console en me disant que c'est toujours mieux que rien. Ou que Federation Forces
xynot publié le 09/09/2026 à 15:08
Bon bah day one
vagrant publié le 09/09/2026 à 15:09
sonilka Oui c'est clair, ça coute pas cher et les fans applaudissent, donc Nintendo va pas se priver.
Heureusement que Tanabe est parti, j'en peux plus de sa vision de Metroid (en espérant du coup que la série Prime s'arrête définitivement).

Pour l'instant il faut se contenter de ça, et c'est mieux que FF en effet.
aozora78 publié le 09/09/2026 à 15:11
Je me demande qui développe le jeu.
dooku publié le 09/09/2026 à 15:14
Heureusement que Nintendo est là
opthomas publié le 09/09/2026 à 15:15
Y a des bons plan pour une NS2 pas cher ?
drybowser publié le 09/09/2026 à 15:15
La seule annonce bandante du ND
N empêche rien que ça je suis trop content
Et encore plus si un remake de Super Metroid en préparation
wickette publié le 09/09/2026 à 15:18
"c'était donc vrai" le pseudo insider il a tout loupé, à un moment c'est bon quoi c'était juste balancer 50 rumeurs et espérer que quelques unes collent
cail2 publié le 09/09/2026 à 15:21
la seule annonce potable du Direct.
Et une édition collector avec un steelbook + un amiibo spécifique est prévue d'ailleurs (qui n'était pas annoncé pendant ce Direct en carton).
rogeraf publié le 09/09/2026 à 15:36
Je pense qu'avec un titre Rave nous, ca va flop
tripy73 publié le 09/09/2026 à 15:39
Vraiment content d'avoir un nouvel opus 2D après le MP4 qui était très mid, avec en plus l'ajout d'un doublage pour Samus qui deviendra peut-être sa voix officielle pour les prochaines opus.

Et ayant beaucoup aimé les précédents jeux réalisés par Mecrury Steam, je suis curieux de voir si c'est eux qui bossent sur celui-ci, qui m'a déjà conquis même si ce long trailer spoil beaucoup trop...

wickette : en faite c'est l’effet "téléphone arabe" qui a fait que ça a terminé en mode "ce sera les jeux annoncés dans le ND", la réalité c'est qu'il s'agit de jeux qu'il avait annoncés au fil des mois mais sans lien direct avec ce ND. Donc oui la liste est legit comme on vient de le voir avec le Metroid, mais chaque annoncés sera faite en temps voulu.
fritesmayo76 publié le 09/09/2026 à 15:48
shuntaro "Je pensais à un update de Dread".

De ce qui a été montré je me suis dit merde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, d'avoir déjà joué ce boss, je me suis même demandé à un moment si c'était pas un remake de Dread..
Et le pire, c'est que c'était la meilleure annonce du direct..
oreillesal publié le 09/09/2026 à 16:03

Jour 1

Ça à l'air viscéral à souhait
shuntaro publié le 09/09/2026 à 16:07
fritesmayo76 non mais Dread c'est super. Donc tant mieux un nouvel opus !
akinen publié le 09/09/2026 à 16:09
Le day one total! J’ai regretté la résolution du précédent meme si je l’ai fais sur switch 2.

Grosse claque pour moi! Giga hate !
weldar publié le 09/09/2026 à 16:50
Mercury Steam n'a toujours pas fait évoluer sa DA grisâtre toute tristounette...

Contrairement à Dread, on aura attendu moins longtemps le nouvel épisode du canon principal de la série! J'apprécie qu'on essaye de recentrer un peu plus le personnage de Samus et son évolution en être hybride depuis les événements de Fusion et Dread, peut-être qu'il y aura des "évolutions" dans l'intrigue générale si on repense à la FG? Mais là je m'emballe en tant que puriste sur le "lore" de la série.
(et Raven Beak sera de retour? Le nouveau Ridley de la série? )


Hormis à cela, avec la DA, ça ressemble beaucoup à Dread. On verra si la structure sera moins dirigiste que Dread, mais au moins, on abandonne les robots chiants du précédents opus qui étaient répétitifs à la longue.

Et c'est très rigolo que le nouvel épisode a ce côté "on renoue avec la direction d'Other M" sur le personnage de Samus où elle parle + ses finish "badass".
starship publié le 09/09/2026 à 17:07
C'est moi où ya un petit coté eva (evangelion) en mode fury quand elle attrape les ennemies?
guiguif publié le 09/09/2026 à 17:11
aozora78 Mercury Steam comme les deux derniers Metroid 2D
naru publié le 09/09/2026 à 18:00
Il va vite faire oublier Prime 4
akinen publié le 09/09/2026 à 18:13
naru c’est clair
mercure7 publié le 09/09/2026 à 18:15
naru Il est oublié depuis longtemps
cyr publié le 09/09/2026 à 18:16
mercure7 laisser moi le finir. Après je pourrai l'oublier ou pas.
mercure7 publié le 09/09/2026 à 18:22
cyr Bon courage pour la récolte des cristaux dans le désert
amario publié le 09/09/2026 à 18:45
J'espère un petit côté Megaman avec absorption des pouvoirs des boss
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Metroid Ravenous
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Nom : Metroid Ravenous
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : N.C
Genre : action-aventure
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