Metroid Ravenous, c'était donc vrai

Le leak était donc vrai et il y aura bien un nouveau Metroid dans les mois à venir avecle 28 janvier 2027, nouvelle aventure 2D où Samus pourra absorber les pouvoirs ennemis pour se sortir d'un énième pétrin.Du coup, petit rappel : selon le même leaker, un remake de(en 2D pixels cette fois) serait également en développement pour le bonheur des fans.UPDATE :- Ajout de visuels.- 3 Amiibo à la même date.- L'un des Amiibo sera dans une édition spéciale.