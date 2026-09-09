Monster Hunter Wilds se date sur Switch 2

La version Switch 2 de Monster Hunter Wilds sera prête juste à temps pour noël, Capcom en annonçant la sortie pour le 4 décembre avec intégration de toutes les MAJ sorties depuis, le total cross-play et du coop en « local » (plusieurs machines donc). Un bundle avec la console sera lancée pour l'occasion, mais uniquement au Japon (pour le moment).
L'extension Ascendance reste elle attendue pour 2027 sur tous les supports.
Le coop en « local » c'est ce qui a contribué au succès de la saga sur PSP mais qui a fait des jaloux aussi (Nintendo)
Le jeu a été très mal optimisé dès le début alors j’imagine même pas sur switch 2
Je vais attendre le mh portable (et PC/ps aussi) qui sort normalement après l’extension de MH wilds si on suit world