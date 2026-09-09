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Monster Hunter Wilds se date sur Switch 2
La version Switch 2 de Monster Hunter Wilds sera prête juste à temps pour noël, Capcom en annonçant la sortie pour le 4 décembre avec intégration de toutes les MAJ sorties depuis, le total cross-play et du coop en « local » (plusieurs machines donc). Un bundle avec la console sera lancée pour l'occasion, mais uniquement au Japon (pour le moment).

L'extension Ascendance reste elle attendue pour 2027 sur tous les supports.

  • Monster Hunter Wilds se date sur Switch 2
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publié le 09/09/2026 à 14:53 par Gamekyo
commentaires (13)
mattewlogan publié le 09/09/2026 à 14:56
Est-ce que ça va ultra marcher au Japon ? Réponse en décembre ?
sonilka publié le 09/09/2026 à 15:07
C'est plutot fluide par contre le jeu a bien pris dans la tronche visuellement. Bon après ca ne changera rien aux défauts de Wilds. Perso j'aurais préféré un opus dédié à la machine comme Rise sur Switch.
skuldleif publié le 09/09/2026 à 15:14
fallait mettre world qui maintenant dois etre bien optimisé
saram publié le 09/09/2026 à 15:16
Mes yeux saignent.
adelf publié le 09/09/2026 à 15:25
J'aurais pensé qu'il sortirait directement en version G pour la switch. Ça veut un peu dire que c'est possiblement pas pour le tout début 2027.
fritesmayo76 publié le 09/09/2026 à 15:53
adelf Ou alors Capcom compte vendre deux fois plus de carte clé.
burningcrimson publié le 09/09/2026 à 16:22
J'aimerais bien une upgrade switch 2 pour Rise. Est-ce trop demander ?
newtechnix publié le 09/09/2026 à 16:24
Si je dit pas de bêtise cela explique que Nintendo ne sort aucun jeu en décembre...
newtechnix publié le 09/09/2026 à 16:26
et avec un pack switch 2 MH ...Nintendo a sorti le chéquier
escobar publié le 09/09/2026 à 16:42
burningcrimson oui malheureusement c'est trop demander
shambala93 publié le 09/09/2026 à 17:12
25 fps ?
balf publié le 09/09/2026 à 17:30
mattewlogan Oui ça marchera t'inquiète.
Le coop en « local » c'est ce qui a contribué au succès de la saga sur PSP mais qui a fait des jaloux aussi (Nintendo)
wickette publié le 09/09/2026 à 17:43
sonilka
Le jeu a été très mal optimisé dès le début alors j’imagine même pas sur switch 2

Je vais attendre le mh portable (et PC/ps aussi) qui sort normalement après l’extension de MH wilds si on suit world
Gras
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Fiche descriptif
Monster Hunter Wilds
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Nom : Monster Hunter Wilds
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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