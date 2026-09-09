Monster Hunter Wilds se date sur Switch 2

La version Switch 2 desera prête juste à temps pour noël, Capcom en annonçant la sortie pour le 4 décembre avec intégration de toutes les MAJ sorties depuis, le total cross-play et du coop en « local » (plusieurs machines donc). Un bundle avec la console sera lancée pour l'occasion, mais uniquement au Japon (pour le moment).L'extensionreste elle attendue pour 2027 sur tous les supports.