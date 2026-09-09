Fuite massive de données Steam, dont les succès de Persona 6, Fable et Kingdom Hearts IV [SPOIL]

Un gros leak du bon matin, cette fois chez Valve et sa plate-forme Steam qui a vu fuiter une tonne de données récupérées par Exophase, précisément l'équivalent local des succès et il y a du lourd entreetmais on trouve du totalement inattendu comme la liste de) mais également duqui confirme les mondes de Zootopie, Toy Story et… Star Wars.Nos confrères de Gematsu ont listé l'intégralitéet l'on notera l'arrivée d'une compilation(de Telltale) et un énième Survivor-like cette fois pour