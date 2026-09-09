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Fuite massive de données Steam, dont les succès de Persona 6, Fable et Kingdom Hearts IV [SPOIL]
Un gros leak du bon matin, cette fois chez Valve et sa plate-forme Steam qui a vu fuiter une tonne de données récupérées par Exophase, précisément l'équivalent local des succès et il y a du lourd entre Fable et Dragon Ball Xenoverse 3 mais on trouve du totalement inattendu comme la liste de Persona 6 (à cette adresse) mais également du Kingdom Hearts IV qui confirme les mondes de Zootopie, Toy Story et… Star Wars.

Nos confrères de Gematsu ont listé l'intégralité juste ici et l'on notera l'arrivée d'une compilation The Walking Dead (de Telltale) et un énième Survivor-like cette fois pour Rurouni Kenshin.
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shining
publié le 09/09/2026 à 06:33 par Gamekyo
commentaires (20)
shining publié le 09/09/2026 à 06:46
Ces ouf ce leak, surtout p6 sa confirme bien certaine chose leaker, donc le 2027 est réel pour moi la .
sdkios publié le 09/09/2026 à 07:00
C'est un peu idiot de mettre les trophées aussi longtemps a l'avance non? Ils devraient ajouter ca a la toute fin quand le jeu est proche de la sortie.
Sinon, y a pas l'air d'y avoir beaucoup de mondes dans KH4 d'apres les trophées :/
Et pas de trophées de difficulté sur kh ni ff resonance malheureusement.
shirou publié le 09/09/2026 à 07:01
une compilation The Walking Dead (de Telltale) ?

Y a pas "The Walking Dead: The Telltale Definitive Series" sur steam (je l'ai sur PS) qui est déjà une compilation de tous les épisodes existant ?
shanks publié le 09/09/2026 à 07:08
shirou
Peut-être du remaster ?

sdkios
ça fait un moment que les jeux Square Enix peuvent être platiné sans difficulté, parfois même en exploitant des cheat-code (un peu comme chez PlayStation d'ailleurs).
zekk publié le 09/09/2026 à 08:19
Peut-être que Persona 6 sera présenté aujourd'hui
thauvinho publié le 09/09/2026 à 08:27
Il y a les succès de Horizon Hunters Gathering pour ceux que ça intéressent
bladagun publié le 09/09/2026 à 08:40
Pffff j'en veut pas de star wars dans kh sont chiant...
sonilka publié le 09/09/2026 à 08:51
zekk ca serait cool mais surprenant sachant qu'Atlus communique surtout sur le remake de P4.
tripy73 publié le 09/09/2026 à 09:01
Au-delà des succès, il y a surtout un grand nombre de jeux non annoncés dans le leak, genre un jeu Twin Peaks, un jeu Nickelodeon du style animal crossing, un remaster de Deus Ex, un jeu Dune, etc.
fuji publié le 09/09/2026 à 09:05
Bladagun meme avis j'esperais que ce soit fake, au moins pas de marvel en vu encore...
zekk publié le 09/09/2026 à 09:09
sonilka C’est vrai, j’y avait pas pensé! Ça sera donc après la sortie, J’espère juste que Sega sera assez intelligent pour le sortir directement sur Switch 2
romgamer6859 publié le 09/09/2026 à 09:09
le nb de jeux non annoncés aussi, j'ai vu passer un thief ? un projet avengers ?
zekk publié le 09/09/2026 à 09:10
tripy73 Merci, il y a des choses intéressantes dans la liste!
shanks publié le 09/09/2026 à 09:13
tripy73
Le remaster de Deus Ex a déjà été annoncé (dégueulasse) :
https://www.youtube.com/watch?v=f1RdKezTYNk

romgamer6859
Le Avengers avait été leak en début d'année par DanielRPK. ça semble du coup vrai mais pas d'infos.
tripy73 publié le 09/09/2026 à 09:23
zekk :
shanks : yep c'est vrai et il est dégueulasse comme tu dis (le mod fait par les fans est bien mieux), je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un remaster des Deus Ex sortie sur PS360.
zekk publié le 09/09/2026 à 09:24
shanks ha oui c'est truc, ça ne rend pas du tout justice au jeu d'origine
aozora78 publié le 09/09/2026 à 09:28
zekk je pense pas pour Persona 6 aujourd'hui. Ils ont un partenariat avec Xbox.
zekk publié le 09/09/2026 à 09:30
aozora78 il me semble qu'il est fini
aozora78 publié le 09/09/2026 à 09:42
zekk Pourtant c'est eux qui ont reveal P6 et P4 Revival, et qui les ont montrés au summer game fest
romgamer6859 publié le 09/09/2026 à 09:47
shanks
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Fiche descriptif
Kingdom Hearts IV
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Nom : Kingdom Hearts IV
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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