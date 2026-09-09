Fuite massive de données Steam, dont les succès de Persona 6, Fable et Kingdom Hearts IV [SPOIL]
Un gros leak du bon matin, cette fois chez Valve et sa plate-forme Steam qui a vu fuiter une tonne de données récupérées par Exophase, précisément l'équivalent local des succès et il y a du lourd entre Fable
et Dragon Ball Xenoverse 3
mais on trouve du totalement inattendu comme la liste de Persona 6
(à cette adresse
) mais également du Kingdom Hearts IV
qui confirme les mondes de Zootopie, Toy Story et… Star Wars.
Nos confrères de Gematsu ont listé l'intégralité juste ici
et l'on notera l'arrivée d'une compilation The Walking Dead
(de Telltale) et un énième Survivor-like cette fois pour Rurouni Kenshin
.
publié le 09/09/2026 à 06:33 par Gamekyo
Sinon, y a pas l'air d'y avoir beaucoup de mondes dans KH4 d'apres les trophées :/
Et pas de trophées de difficulté sur kh ni ff resonance malheureusement.
Y a pas "The Walking Dead: The Telltale Definitive Series" sur steam (je l'ai sur PS) qui est déjà une compilation de tous les épisodes existant ?
Peut-être du remaster ?
sdkios
ça fait un moment que les jeux Square Enix peuvent être platiné sans difficulté, parfois même en exploitant des cheat-code (un peu comme chez PlayStation d'ailleurs).
Le remaster de Deus Ex a déjà été annoncé (dégueulasse) :
https://www.youtube.com/watch?v=f1RdKezTYNk
romgamer6859
Le Avengers avait été leak en début d'année par DanielRPK. ça semble du coup vrai mais pas d'infos.
shanks : yep c'est vrai et il est dégueulasse comme tu dis (le mod fait par les fans est bien mieux), je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un remaster des Deus Ex sortie sur PS360.