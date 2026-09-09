Ubisoft rejoint finalement le programme de licences numériques sur Xbox Ubisoft rejoint finalement le programme de licences numériques sur Xbox

On a tapé un peu trop vite chez Ubisoft qui vient finalement de rejoindre le nouveau programme Xbox de licences numériques à partir de jeux physiques, preuve que tout n'était qu'une affaire de paperasse, et on imagine donc que Square Enix comme SEGA finiront par suivre un jour ou l'autre pour parfaire la liste de jeux compatibles (actuellement plus de 1000).



C'est d'ailleurs un peu à cela que sert la « bêta » d'un nouveau système, et Xbox n'a d'ailleurs pas encore indiqué la date du déploiement pour tous.



On rappelle qu'avec cette initiative, il suffit d'insérer un jeu dans une Xbox Series (ou même une Xbox One) pour obtenir une licence numérique permettant d'y jouer ensuite sans le disque, et du coup de bénéficier des mêmes droits qu'avec une version dématérialisée comme la compatibilité Cloud et Xbox Play Anywhere (version PC donc). La licence numérique n'expirera que si le disque est inséré dans une autre console et avec un autre compte (vente, prêt…).