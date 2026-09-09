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Ubisoft rejoint finalement le programme de licences numériques sur Xbox
On a tapé un peu trop vite chez Ubisoft qui vient finalement de rejoindre le nouveau programme Xbox de licences numériques à partir de jeux physiques, preuve que tout n'était qu'une affaire de paperasse, et on imagine donc que Square Enix comme SEGA finiront par suivre un jour ou l'autre pour parfaire la liste de jeux compatibles (actuellement plus de 1000).

C'est d'ailleurs un peu à cela que sert la « bêta » d'un nouveau système, et Xbox n'a d'ailleurs pas encore indiqué la date du déploiement pour tous.

On rappelle qu'avec cette initiative, il suffit d'insérer un jeu dans une Xbox Series (ou même une Xbox One) pour obtenir une licence numérique permettant d'y jouer ensuite sans le disque, et du coup de bénéficier des mêmes droits qu'avec une version dématérialisée comme la compatibilité Cloud et Xbox Play Anywhere (version PC donc). La licence numérique n'expirera que si le disque est inséré dans une autre console et avec un autre compte (vente, prêt…).
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junaldinho
publié le 09/09/2026 à 07:15 par Gamekyo
commentaires (10)
skuldleif publié le 09/09/2026 à 07:20
je m'attendais pas à une feature si largement supporté , je pensais que ca allait etre seulement les jeux MS par exemple
supasaiyajin publié le 09/09/2026 à 07:29
Dans un monde où les gens avaient un peu de bon sens, c'est un système comme ça qu'on devrait avoir et pas le forcing du tout démat.
walterwhite publié le 09/09/2026 à 07:57
Good ça

Ils ne figureront pas sur la liste des éditeurs à boycotter.
gasmok2 publié le 09/09/2026 à 07:58
walterwhite
Ils restent à boycotter pour plein d'autres choses, mais pas celle-ci du coup
Je prendrai leurs jeux en occaz
walterwhite publié le 09/09/2026 à 08:06
gasmok2 Tout à fait
heracles publié le 09/09/2026 à 08:07
Imaginons que quelqu'un a un PC et n'a plus de console Xbox. Ce serait intéressant que quelqu'un fasse le test d'essayer de lire son jeu Xbox ONE/Series X via un lecteur blu-ray branché sur son PC. Après vu le prix ridicule d'une Xbox One autant choper une console d'occasion pour une bouchée de pain...
rogeraf publié le 09/09/2026 à 08:13
Voilà, faut juste etre patient ça a prit une journée
maxx publié le 09/09/2026 à 08:32
supasaiyajin
D'où la nécessité du forcing de tous les joueurs. On a tous a y gagner a avoir des alternatives pour consommer nos jeux et surtout là pour profiter a la fois des bienfaits du physique (prix, possession, prêt) et du demat si besoin (jeu sur plusieurs consoles, cloud etc). Dommage que chez MS les versions physiques que cette gen n'ont pour la plupart pas sur la galette... Si seulement Sony pouvait faire ça...
suikoden publié le 09/09/2026 à 09:19
Cool ! J'espère que S-E et Sega suivront, ça me permettrait de continuer des jeux sur ma Legion Go !
khazawi publié le 09/09/2026 à 09:47
suikoden les jeux éligibles ne sont pas tous play anywhere
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