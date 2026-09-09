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Encore du gameplay pour Zelda : Ocarina of Time
En marge du Direct d'hier et donc le reveal du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, le site Nintendo Japan a livré plusieurs petites vidéos de gameplay compilées ci-dessous par GameSpot afin d'en voir un peu plus sur cette nouvelle version assumée 1:1 dans sa structure mais avec ses nombreux petits ajouts de modernité (caméra libre, cycle jour/nuit temps réel même en dehors de la zone centrale, possibilité de sauter et doublage dans toutes les langues).

Rendez-vous le 5 novembre pour redécouvrir le mythe, à 59,99€ en dématérialisé ou 69,99€ en physique (et même bien moins au lancement en zieutant les différents revendeurs).

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rocan
publié le 09/09/2026 à 07:22 par Gamekyo
commentaires (2)
edgar publié le 09/09/2026 à 07:29
Je ne regarde plus rien jusqu’au 5 novembre.
jenicris publié le 09/09/2026 à 07:45
J'aime bien ce que je vois. Mon second jeu Switch 2 avec Xenoblade Genesis
Gras
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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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Nom : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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