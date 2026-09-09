Encore du gameplay pour Zelda : Ocarina of Time

En marge du Direct d'hier et donc le reveal du remake de, le site Nintendo Japan a livré plusieurs petites vidéos de gameplay compilées ci-dessous par GameSpot afin d'en voir un peu plus sur cette nouvelle version assumée 1:1 dans sa structure mais avec ses nombreux petits ajouts de modernité (caméra libre, cycle jour/nuit temps réel même en dehors de la zone centrale, possibilité de sauter et doublage dans toutes les langues).Rendez-vous le 5 novembre pour redécouvrir le mythe, à 59,99€ en dématérialisé ou 69,99€ en physique (et même bien moins au lancement en zieutant les différents revendeurs).