Level-5 tient parole pour Professeur Layton et annonce le retour de Yo-Kai Watch ''2''
Exploit ! Level-5 tient enfin une de ses promesses de sortie et alors que nous parions déjà sur un report de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, ce nouvel épisode sortira bien cette année, précisément le 10 décembre sur Nintendo Switch 1 & 2, ainsi que sur PC et PS5.
Voici donc le nouveau trailer pour ce grand retour dont nous entendrons de nouveau parler cette semaine à l'occasion de l'event Level-5 Vision, de même que ce qui semble être un remake de Yo-Kai Watch 2 (l'un des jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, quand même).
Le 1 a eu un remake Switch mais jamais sorti en dehors du Japon vu qu'à l'époque, ils étaient en pleine restructuration et sans distribution internationale.
ça se suit pas et pour ce que j'en sais de la part des gosses, le 2 surpasse le 1 sur 100% des points.
Eh bé...j'en ai jamais entendu parlé^^