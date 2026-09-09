Level-5 tient parole pour Professeur Layton et annonce le retour de Yo-Kai Watch ''2''

Exploit ! Level-5 tient enfin une de ses promesses de sortie et alors que nous parions déjà sur un report de, ce nouvel épisode sortira bien cette année, précisément le 10 décembre sur Nintendo Switch 1 & 2, ainsi que sur PC et PS5.Voici donc le nouveau trailer pour ce grand retour dont nous entendrons de nouveau parler cette semaine à l'occasion de l'event Level-5 Vision, de même que ce qui semble être un remake de(l'un des jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, quand même).