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Level-5 tient parole pour Professeur Layton et annonce le retour de Yo-Kai Watch ''2''
Exploit ! Level-5 tient enfin une de ses promesses de sortie et alors que nous parions déjà sur un report de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, ce nouvel épisode sortira bien cette année, précisément le 10 décembre sur Nintendo Switch 1 & 2, ainsi que sur PC et PS5.

Voici donc le nouveau trailer pour ce grand retour dont nous entendrons de nouveau parler cette semaine à l'occasion de l'event Level-5 Vision, de même que ce qui semble être un remake de Yo-Kai Watch 2 (l'un des jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, quand même).



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kisukesan
publié le 09/09/2026 à 14:22 par Gamekyo
commentaires (8)
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:24
Mais le 1 est ressorti sur Switch ? En France aussi ? J'ai pas de souvenir
shanks publié le 09/09/2026 à 14:26
shuntaro
Le 1 a eu un remake Switch mais jamais sorti en dehors du Japon vu qu'à l'époque, ils étaient en pleine restructuration et sans distribution internationale.
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:29
shanks très bonne idée de sortir le 2 sans sortir le 1 mdr
shanks publié le 09/09/2026 à 14:31
shuntaro
ça se suit pas et pour ce que j'en sais de la part des gosses, le 2 surpasse le 1 sur 100% des points.
kidicarus publié le 09/09/2026 à 14:49
Heureux d'avoir la date de Layton et le retour Yokai watch s'annonce bien sympa
22 publié le 09/09/2026 à 14:56
Yo-Kai Watch 2 (l'un des jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, quand même)

Eh bé...j'en ai jamais entendu parlé^^
drybowser publié le 09/09/2026 à 15:18
J'espère une exclu switch 2 pour le remake de Yokai watch
sonilka publié le 09/09/2026 à 16:46
L5 qui tente de relancer Yokai Watch dans l'espoir de revivre le meme succès qu'à l'époque.
Gras
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Fiche descriptif
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
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Nom : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : puzzle
Autres versions : Playstation 5 - Switch - Switch 2
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