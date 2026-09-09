[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00

Deuxième gros rendez-vous de la semaine, une fois encore avec Nintendo par la tenue d'un « vrai » Direct exclusivement consacrée à la Switch 2 car il était temps de tourner définitivement la page, et surtout nécessaire tant la visibilité du calendrier first-party est nul au-delà du 5 novembre (ou du 3 décembre si on compte l'upgrade de).Le programme se tiendra de nouveau à 16h00, durera environ 45 minutes, et sera suivi par un Nintendo Treehouse afin de rentrer plus en détails sur certains titres du principal show.