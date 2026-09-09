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[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00
Deuxième gros rendez-vous de la semaine, une fois encore avec Nintendo par la tenue d'un « vrai » Direct exclusivement consacrée à la Switch 2 car il était temps de tourner définitivement la page, et surtout nécessaire tant la visibilité du calendrier first-party est nul au-delà du 5 novembre (ou du 3 décembre si on compte l'upgrade de Xenoblade Chronicles 3).

Le programme se tiendra de nouveau à 16h00, durera environ 45 minutes, et sera suivi par un Nintendo Treehouse afin de rentrer plus en détails sur certains titres du principal show.

6
Qui a aimé ?
nicolasgourry, kisukesan, ouken, ducknsexe, aros, link49
publié le 09/09/2026 à 09:49 par Gamekyo
commentaires (202)
shanks publié le 09/09/2026 à 09:50
Le Direct qui va débuter par "Wake up, Mr. Freeman", vous verrez
rogeraf publié le 09/09/2026 à 09:54
Mais j'attend tellement HL2 Remake Switch 2 edition depuis le siecle dernier
ratchet publié le 09/09/2026 à 10:03
Hâte de voir ! Pareil pas spécialement d’attente pour éviter la déception (et comme j’ai dis c’est déjà blindé en jeu jusqu’à 2027) mais j’espère quelques trucs sympa par contre
ratchet publié le 09/09/2026 à 10:05
On aura peut-être le contenu 3 du DLC de Pokopia. Mais pareil ça me semble trop tôt pour l’instant.
rogeraf publié le 09/09/2026 à 10:12
The Orange Box Switch 2 edition. Team Fortress sur nintendo, ca serait pas mal
cyr publié le 09/09/2026 à 10:12
Quel portage tiers il va y avoir en plus, c'est surtout la que va y avoir des infos....

Sinon ben oui un éclaircissement du planning first party serais pas du luxe puisqu'on avance très, trop doucement. On a une vision vraiment limitée. Pas de hype=pas d'achat. Bon pour ocarina je suis un peu hyper, mais je veux pas que ça devienne le titre par défaut faute de mieux.....un remake.....

Faite nous rêver. F zéro, star tar adventure remake ou une suite, un nouveau wario land, .....
kidicarus publié le 09/09/2026 à 10:17
Quantum Kabuki Fighter le remake ou la suite fait par PG.
Une nouvelle licence de Nintendo.
Retour d'une licence de Nintendo ( Geist, Eternal Darkness, Wave race, 1080°, FZero suite ou remake +deGX, Star Tropico ou Earthbound)
Une exclu tier
shanks publié le 09/09/2026 à 10:17
Outre Mario et vu qu'il est beaucoup trop tôt pour le prochain vrai Zelda, faut quand même s'attendre à voir bientôt arriver les annonces des star-system : Smash Bros, Animal Crossing, Mario Party et Splatoon.
ratchet publié le 09/09/2026 à 10:20
Shanks: Animal Crossing c’est mort tant qu’il y a Pokopia et son DLC.

Splatoon on viens d’en avoir un donc pareil trop tôt. Smash pourquoi pas!
shanks publié le 09/09/2026 à 10:23
ratchet
Splatoon, ça reste un spin-off solo/coop.

Splatoon 3 a bouclé son suivi y a 2 ans, et même si le poids de la licence s'est dégradé en occident, on parle quand même du plus grand lancement de l'histoire du Japon (3,5 millions de ventes en 3 jours).

Et faut aussi dire que Nintendo doit impérativement dégainer les contre-feux suite à la hausse de prix. Zelda OOT a fait son effet, Pokémon va cartonner en 2027 c'est certain, mais ils ont besoin de rassurer pour pousser à l'achat.
gasmok2 publié le 09/09/2026 à 10:25
shanks
"Le Direct qui va débuter par "Wake up, Mr. Freeman", vous verrez"
Ce sera un "Welcome to Aperture Science"...j'ai toujours mes sources
ratchet publié le 09/09/2026 à 10:34
shanks bah après je crois qu’il restera un ND pour la fin d’année donc peut-être les grosses annnonces plus pour celui-là.

Pour aujourd’hui je m’attends à rien de spécial à part un gros recap et au pire des annonces de DLC pour certains jeux (genre Mario Kart etc…)
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 10:53
Allez au moins un jeu de ouf en Premier trimestre 27
famimax publié le 09/09/2026 à 11:09
Red Dead 2 pour bientot et l’annonce qu’un portage de GTA6 est prévu
cyr publié le 09/09/2026 à 11:10
shanks s'il veulent pousser a l'achat, suffit d'annoncer des hausses de prix planifié. Ça marche plus que quand c'était des prix a la baisse
cyr publié le 09/09/2026 à 11:11
famimax red dead 2 c'est tous a fait possible. Le premier etant sur switch.
Mais tant qu'il n'on pas annoncer gta5 pour la switch, gta6 pour la switch2 ne peut pas arriver. C'est mathématique.
nicolasgourry publié le 09/09/2026 à 11:21
Je serai pas chez moi pour le voir en direct
famimax publié le 09/09/2026 à 11:22
Bon il y aura déja 2 compils Sonic
https://www.thegamer.com/sonic-modern-classic-collection-pre-orders/

https://pnpgamesonline.com/?s=Sonic%20Collection&post_type=product&wpf_filter_in-stock=preorder
supasaiyajin publié le 09/09/2026 à 11:22
Pourquoi ils ont pas fait un seul ND ? J'espère enfin de bonnes annonces. Le nouveau Zelda me laisse de marbre. Il y a que Orbitals qui me donnerait envie d'acheter une NS2. Vont ils réussir à me convaincre de commander la console avant la hausse.
azerty publié le 09/09/2026 à 11:24
Y'aura sûrement le remake d'un jeu
j9999 publié le 09/09/2026 à 11:25
shanks rogeraf Franchement ne commencez pas à espérer des trucs comme ça, vous signez pour être déçu...

cyr arrête de faire ton Nintendo-sceptique pour essayer de fondre dans la masse, ça ne va pas redorer ton blason auprès des Sony-boys qui font des observations faussement objectives guidées par de la jalousie mal placée. Ce sont eux qui sont marginaux, pas toi. Faut assumer ses positions comme un bonhomme Sinon on dira toujours de toi "il a pas fait Sain-Cyr celui là"

Je trouve que Nintendo a dégainné bien assez de choses dernièrement, c'est pas la peine d'en attendre toujours plus. Je peux déjà pas acheter tous les jeux que je veux car il y en a trop qui sortent... Et j'ai pas spécialement envie de voir des jeux qui sortiront dans plusieurs années. On verra peut être UNE grande nouveauté. Le reste sera petites nouveautés et précisions sur ce qui a déjà été annoncé. On verra du Duskbloods par exemple. Je m'attends aussi a une accélération des portages tiers, ce qui est une très bonne chose. Faites leur confiance, ils nous ont déjà montré que malgré les critiques et le scepticisme maladif des joueurs, y compris de leurs fans, ce sont eux qui ont pris les meilleures décisions sur ces deux dernières générations. Ms et Sony à coté s'enfoncent littéralement alors qu'ils ont optés sur un modèle "donne aux joueurs ce qu'ils demandent", résultat les mauvaises décisions s'empilent et ils finissent par tout dématérialiser pour compenser les pertes ce qui nuit finalement encore plus à leur image. Nintendo c'est la stratégie inverse, ils imposent LEUR vision et vous bousculent en partant du principe que les joueurs ralent au début mais s'adaptent par la suite quand ils comprennent et surtout apprennent...
famimax publié le 09/09/2026 à 11:28
cyr Bah, c’est pas obligé. A ce compte-là, ils sortiraient aussi les précédents. Autant RDR2, j’y crois à fond, surtout qu’il a moins vieilli et que, comme tu dis le 1er est déjà sur Switch, autant pour GTA, si quelque chose arrive, je pense que ce sera directement GTA 6
ratchet publié le 09/09/2026 à 11:31
J’aimerais qu’ils officialisent Pokémon 3G sur Switch (comme rouge feu et vert feuille) y’a ptet moyen
icebergbrulant publié le 09/09/2026 à 11:38
Je viens de consulter un voyant malvoyant et il m’a certifié qu’il y aurait GTA annoncé sur Switch 2 !!

...
...
...

Ouf, + de peur que de mal, ce ne sera que GTA 5 !!

link571 publié le 09/09/2026 à 11:43
Bon comme je vais avoir la Switch avec Zelda du coup j’attends avec impatience le nouveau Mario même si j’y crois pas trop pour aujourd’hui
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 11:45
Duck hunt adventure
nicolasgourry publié le 09/09/2026 à 11:47
Nintendo c'est l'art du contre-pied, donc je me demande le truc "improbable" qu'ils pourraient nous sortir ^^
rogeraf publié le 09/09/2026 à 12:21
j9999 Laisses Shanks rever un peu. Il le veut son HL3 et moi aussi

A la place on aura Alyx 2
micheljackson publié le 09/09/2026 à 12:43
En espérant que ça ne sera pas 45 minutes de portages moisis de jeux sortis il y a 10 ans partout ailleurs et de jeux indés pourraves
azerty publié le 09/09/2026 à 12:53
micheljackson oui mais Ocarina c'est génial...
micheljackson publié le 09/09/2026 à 12:59
azerty Hein ? Tu répondais à une autre personne je suppose.
sasquatsch publié le 09/09/2026 à 13:07
HL3 & Portal3 excl et j'achète direct cette console
cyr publié le 09/09/2026 à 13:10
j9999 merci du conseil mais tu sais si je chercher a redoré mon blason du côté des pro s, c'est pas en répétant inlassablement que je suis d'accord avec la décision de sony sur la fin du physique.


Après oui aujourd'hui je suis plus dans l'attente que l'euphorie des premiers jours.

Signe qu'il est peut-être temps d'arrêter le jeux vidéo.

Banansa m'a redonner goût, mais j'ai peur que les prise de risques, ou l'arrivée de nouvelle expérience va être une denrées rare

Je suis pas pro N, ni S, ni X, je suis anti clan . Le jeux video en priorité, peu importe de quel studio derrière.

(Le "je suis anti clan", j'ai penser au film ready player one, et j'ai toujours aimer cette phrase. Parzival)

Je dit ce que je pense, je cherche pas a avoir des groupie. J'aime pas les gens qui ne réfléchisse pas par eux même et s'efface ou suive le mouvement .

Non vous n'aurez pas ma liberté de pensé.
judebox publié le 09/09/2026 à 13:12
micheljackson J'ai un peu peur de ça... Du coup, je ne m'attend à rien
bragort publié le 09/09/2026 à 13:34
WOW sur Switch 2 et je l'achètes
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 13:38
Je suis Prêt


Aller un Metroid 2D
Un Pikmin 5
Un remake de kid icarus
Une nouvelle IP ?
Un nouveau Wario

Soyons fou

Un startropic
Un F-zero
kevinmccallisterrr publié le 09/09/2026 à 13:48
Ducknsexe
shinz0 publié le 09/09/2026 à 13:50
Portage Land nouvelle édition
zekk publié le 09/09/2026 à 13:51
ils ont quand même une belle fin d'année, hormis le suivis des annonces déjà faites, je me demande ce qu'ils vont présenter.
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 13:52
kevinmccallisterrr Les Pro N tous devant leur écran .
wickette publié le 09/09/2026 à 13:52
shinz0

Ecoute, la question c’est sur 45 minutes, combien seront dediés aux portages et à fire emblem/oot

J’aimerai juste un DLC mario kart + une nouvelle annonce type star fox, super smash pour le reste j’ai de quoi faire
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 13:54
allez , ça sent le tout le monde va sortir le :

https://www.youtube.com/shorts/g-XCg2Hdhro
51love publié le 09/09/2026 à 13:54
shanks on est là pour assister au reveal de Half Life 3 sous DLSS5 et casque VR sur Switch 2 évidemment
drybowser publié le 09/09/2026 à 13:57
Allez ready , Metroid 2d et un gros jeu AAA genre star fox adventures et c'est bon pour moi
Et surtout pas trop de conneries de trucs chelou et wtf merci
shuntaro publié le 09/09/2026 à 13:57
MY BODY IS READY
masharu publié le 09/09/2026 à 13:59
Je vais spoiler avec le ND japonais haha.
azerty publié le 09/09/2026 à 13:59
micheljackson ben non, tout le monde râle sur les remakes mais Ocarina ça passe.
vagrant publié le 09/09/2026 à 14:00
J'attends pas grand-chose de ce direct, surtout après la déception d'hier...
legend83 publié le 09/09/2026 à 14:00
J'apprecie un ND qui debute par Pegi18
guiguif publié le 09/09/2026 à 14:01
ça commence par un portage, c'est bien
vagrant publié le 09/09/2026 à 14:01
Ah ça commence par un portage, ça promet pour la suite
zekk publié le 09/09/2026 à 14:01
Rien contre le live mais j'en ai marre de voir MH Wilds partout
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:02
C'est moche mais merci pour le local
gasmok2 publié le 09/09/2026 à 14:03
zekk
Le truc est sorti partout, bientot sur toutes cafetières connectées
yanssou publié le 09/09/2026 à 14:04
Portage land jpp
zekk publié le 09/09/2026 à 14:04
gasmok2
shanks publié le 09/09/2026 à 14:06
ça se moque mais cette merde de Meccha Chameleon est actuellement le plus gros succès de 2026 tous supports confondus
raioh publié le 09/09/2026 à 14:06
Ah. C'est le Nintendo Direct habituel pour dire "nous aussi on a ces jeux !"
natedrake publié le 09/09/2026 à 14:06
Imaginez en One More Thing GTA VI...
masharu publié le 09/09/2026 à 14:06
Fatal Fury sur NS2 haha.
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:07
On veut un One More Thing qui enterre le State of Play, allez Nintendo
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:07
shanks t'as même des versions dans Fortnite,...
aros publié le 09/09/2026 à 14:08
Le portage de Monster Hunter Wilds, les graphismes sont pas super saturés... ? C'est un style, hein, mais... particulier quoi. À voir une vidéo plus propre.

Enfin bon, la coop-local est toujours un argument.
temporell publié le 09/09/2026 à 14:08
c'est de l'abus une version ultime d'hyrule warriors ère du fléau aussi tardivement
yanssou publié le 09/09/2026 à 14:08
Payer un abonement pour Meccha cameleon
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:08
azerty oui mais moi j'ai écrit portage si tu lis bien.
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:09
zzz
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:10
StarFox Adventures "édition Zéro Ambition"
yanssou publié le 09/09/2026 à 14:10
Je sais pas comment c'est possible de remplir un direct plein d'annonce osef
gasmok2 publié le 09/09/2026 à 14:10
Pour le moment ça boxe dans la même ligue que le State of Play
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:10
une mise à jour de Tomodachi life SVP,bande d'enculé plz
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:10
Trop content pour Starfox !
riddler publié le 09/09/2026 à 14:10
shinz0
Au moins il n’est plus bloqué sur GC
zekk publié le 09/09/2026 à 14:10
on est au même niveau que le dernier State of play pour le moment avec des jeux déjà annoncés et montré 36 fois ces derniers mois
drybowser publié le 09/09/2026 à 14:11
Bon bah voilà on l au eu notre starfox adventure :P
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:11
C'est full portage pour l'instant
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:11
riddler pas faux
masharu publié le 09/09/2026 à 14:12
10 décembre pour le prochain Layton.
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:12
zekk normal c’est le ND pour les jeux de fin d’année
shuntaro publié le 09/09/2026 à 14:12
Layton
masharu publié le 09/09/2026 à 14:13
Pikmin 4 NS2 Edition
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:13
Portage Switch 1 à Switch 2...
aros publié le 09/09/2026 à 14:14
Ouais, bah pour l'instant, c'est pas ouf en terme de nouveautés...
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:15
Cool le nouveau layton et le nouveau yo kai watch 2
zekk publié le 09/09/2026 à 14:16
ratchet et ? de plus mars/avril 2027 c'est pas vraiment la fin de l'année
51love publié le 09/09/2026 à 14:16
Je pensais qu'on allait avoir droit a un gros morceau sur Fire Emblem

Hâte qu'il sorte. Façon pour les tiers c'est rare qu'ils fassent leurs annonces chez Nintendo.

Faut pas s'attendre à bcp plus qu'à des portages et/ou la confirmation que leur futur jeu sorte aussi sur Switch
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:16
zekk bah tu t’attends à quoi ? Les jeux sont tous déjà annoncés pour la fin d’année. Le ND d’aujourd’hui c’est juste un gros recap hein. Y’aura que dalle à part des petites surprises comme les MaJ ou DLC et au mieux un one more thing.
guiguif publié le 09/09/2026 à 14:17
C'est ça l'exclue de Bloober pour la SW2 ?
masharu publié le 09/09/2026 à 14:17
Il y a bien un récap sur Xenoblade 3 NS2 dans le ND.
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:17
Faudrait qu'ils remettent le "seal of quality", ça va ne plus là.
zekk publié le 09/09/2026 à 14:18
ratchet j'ai le droit d'avoir une lassitude de plus comme je le dis ce n'est pas que des jeux de fin d'années tu as plusieurs jeux pour 2027, ce que tu dis n'a aucun sens
yanssou publié le 09/09/2026 à 14:18
Le vide comme dab
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:18
ça va faire plaisie à masharu
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:19
Oh ben oui on va se retaper 100 heures de Xenoblade 3 pour avoir la joie d'utiliser un nouveau perso, super.
masharu publié le 09/09/2026 à 14:19
kikoo31 Je commission un artiste demain
vagrant publié le 09/09/2026 à 14:19
C'est tellement naze... comme d'hab me direz-vous.
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:20
Ça fait déjà 20 minutes...
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:20
micheljackson le seal of quality a jamais servi à rien y a toujours eu des merdes dans les direct
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:21
masharu les artistes jap sont déjà dessus
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:21
Ah, ça y est c'est l'heure de montrer les jeux fait par des grosses à cheveux bleus pour bennj
raioh publié le 09/09/2026 à 14:21
aros publié le 09/09/2026 à 14:22
Au moins le rythme du N-Direct est rapide.
masharu publié le 09/09/2026 à 14:22
kikoo31 Je veux ma part du cake
raioh publié le 09/09/2026 à 14:22
L'impression de regarder des pubs de JV déjà sorti en fait
wickette publié le 09/09/2026 à 14:23
zekk
C'est très nul pour l'instant

...Mais suffit 1/2 annonces, avec OOT ce sera plus que pliés, encore faut-il qu'ils en fasse dans les 25 minutes
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:23
micheljackson
temporell publié le 09/09/2026 à 14:24
micheljackson

pas dans xenoblade 3, tu lance ton jeu ta la quête direct ( fin moi j'ai pas lancer de ng+ donc je l'aurait direct )
zekk publié le 09/09/2026 à 14:24
wickette Exactement, mais son excuse c'est que les jeux de fin d'années ne tient pas
djfab publié le 09/09/2026 à 14:24
vagrant wickette : c'était sur que ça allait être nul, Zelda étant déjà passé... Je regarde même pas !
wickette publié le 09/09/2026 à 14:26
zekk
Bien sûr, moi je compare aux autres direct de septembre donc oui pas d'excuses

Mais je pense on va avoir un bon one more thing à minima, avec OOT, Fire Emblem perso ça fera très bien l'affaire, mais...voila faut le faire les annonces pas les espérer
drybowser publié le 09/09/2026 à 14:26
Les 3 resident evil je craquerai sûrement sur les versions physique
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:27
Je kiffe la DA de Sports
aros publié le 09/09/2026 à 14:27
wickette
On va prier pour un truc croustillant alors. Même un ça sera suffisant.
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:29
Nouveau Metroid
wickette publié le 09/09/2026 à 14:29
zekk
J'adore les metroidvania, donc bon c'est déjà ça, mais on va attendre d'autres annonces comme ça, je demande pas plus perso
shanks publié le 09/09/2026 à 14:29
Ah enfin une surprise.

Putain, le leak était vrai, y aura bien Starfox Adventures 2
guiguif publié le 09/09/2026 à 14:29
enfin un bon truc
zekk publié le 09/09/2026 à 14:30
wickette pas fan des métroid, mais j'avoue que c'est une bonne pioche

C'est juste dommage que l'on se tape les mêmes jeux à longueur de temps
drybowser publié le 09/09/2026 à 14:30
Nouveau Metroid kiki tout dur ))))
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:30
Ah! Un Metroid "2D", là ok ça fait envie
raioh publié le 09/09/2026 à 14:30
Enfiiiiiiiin bordel
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:31
Les leaks avait raison Metroid Ravenous
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:31
Nan mais il y a vraiment trop de jeu c’est plus possible j’aurais jamais le temps
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:31
Les circuits de Mario Kart snes
wickette publié le 09/09/2026 à 14:32
zekk
non mais la premiere moitié du direct c'est intankable

metroid 2D + dlc mario kart world + un bon gros one more thing et hop perso je suis content avec OOT et Fire Emblem c'est pas raisonnable d'attendre plus
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:33
Quelle période formidable niveau jeu 1/2 voir 3 banger par mois c’est dingue
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:33
Vu le prix conseillé de Mario Kart ils avaient intérêt à les faire gratuite la mise à jour
51love publié le 09/09/2026 à 14:33
Tjs aussi ridicule le suivi de Mario Kart World... même si c'est cool d'avoir les circuits SNES..

Pas mal le nouveau Metroid 2D
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:33
wickette +1000
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:34
Y avais pas déjà des circuits snes sur MKW ?
gasmok2 publié le 09/09/2026 à 14:35
J'avoue que les circuits du premier Mario Kart ça fonctionne sur mon coeur de vieux gamer
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:35
Pas mal Eternal Anima !
zekk publié le 09/09/2026 à 14:35
wickette j'aime bien le RPG
lz publié le 09/09/2026 à 14:36
ducknsexe : si mais pas en tant que circuit à part entière, on en prenait un petit bout dans les rallyes ou les GP
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:37
C'est la douche froide pour l'instant. Hormi peu être Metroid...
masharu publié le 09/09/2026 à 14:37
Nouveau Romancing SaGa.

Ah bah non c'est le remake du 3.
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:37
Prend gardeeeeeee YUGIOH GX nouvelle générationnnnnnnn
riddler publié le 09/09/2026 à 14:38
Les metal slug Switch qui sortent avant la neo geo
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:38
jenicris j'avoue ...
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:38
Oh putain le remake Romancing Saga 3!!!
zekk publié le 09/09/2026 à 14:39
Romacing saga 3R je suis refait
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:39
lz d accord je me disais bien . c'est super
spartan1985 publié le 09/09/2026 à 14:39
Ubisoft qui dépoussière Far Cry...
mizuki publié le 09/09/2026 à 14:39
Sous-titre FR pour Danganronpa ? Ou c'est juste un sous titre pour le direct ?
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:40
riddler tu sais, si on veut y jouer dans des conditions aussi merdiques, on peut y jouer en 3 clics via émulateurs hein.
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:40
Aller le one more thing
lz publié le 09/09/2026 à 14:40
ducknsexe
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:40
Allez un One More Thing
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:41
kikoo31 ils ont intérêt d'envoyer du lourd à la fin car là c'est vraiment pas un bon Ndirect
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:41
Je dis que c’est soit Starfox soit Mario! (Si il y a quelques chose)
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:41
ratchet Mario Galaxy 3 ou F-Zero
lz publié le 09/09/2026 à 14:41
Ubisoft qui recycle son catalogue
51love publié le 09/09/2026 à 14:41
En tout cas, on voit bien qu'avec le rapprochement technologique, les tiers sont de plus en plus de retour sur Switch 2.
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:43
one more thing... Drag X Drive 2, avec cette fois des courses de mamies en déambulateur.
masharu publié le 09/09/2026 à 14:43
Le one more thing est Kirby.
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:44
Le logo Persona 6
spartan1985 publié le 09/09/2026 à 14:44
Super, le meme teaser pour Persona 6 qu'au show Xbox de juin.
shanks publié le 09/09/2026 à 14:44
Kirby

Mais il a l'air cool
kisukesan publié le 09/09/2026 à 14:44
J'aimerais bien qu'ils fassent une mise à jour Switch 2 de Tokyo mirage sessions
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:44
J'ai vu l étoile de merde je savais que c était Kirby
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:44
Encore un Kirby ?
51love publié le 09/09/2026 à 14:44
Logique pour PS6, Atlus sort désormais ses jeux partout.


Kirby open world ma gamine va être folle
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:45
Kirby, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
temporell publié le 09/09/2026 à 14:45
lets' go le plus mauvais ndirect de l'histoire c'est hallucinant
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:45
Kirby quelle horreur
51love publié le 09/09/2026 à 14:46
Kirby Truman show?
drybowser publié le 09/09/2026 à 14:46
Je le trouve super moche le Kirby c'est sur Switch 1 ou quoi ?
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:46
Smash ?
mercure7 publié le 09/09/2026 à 14:46
Metroid en Janvier et le reste 99% de osef/20

Impressionnant !
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:47
Marre de Kirby
blueblood publié le 09/09/2026 à 14:47
Très cool, pas mal de jeu à prendre.
ratchet publié le 09/09/2026 à 14:47
Et bah niquel
natedrake publié le 09/09/2026 à 14:47
jenicris J'avoue, je m'y attendais pas pour un One More Thing.
51love publié le 09/09/2026 à 14:47
Bon bah c'est mort pour HL3 j'y ai cru jusqu'au bout...
aros publié le 09/09/2026 à 14:48
Bah finalement, y'a eu des choses intéressantes - ouf !
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:48
inserez dialogue de Dewey de Malcom
lz publié le 09/09/2026 à 14:48
Overdose de Kirby putain
shinz0 publié le 09/09/2026 à 14:49
Je m'en fous que Kirby a 35 ans
zekk publié le 09/09/2026 à 14:49
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:49
natedrake cette déchéance

En tout cas y a quasi rien pour moi dans ce Ndirect. Metroid est peu être sympa à voir...
Heureusement qu'il y a ce remake de OOT, avec Xenoblade Genesis ça me fait deux jeux. Pour une console a 500 balles...
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:49
Excellent Kirby, je suis fan de leurs OST.
Ca va être quoi ? Un plateformeur ou un action-aventure du coup ?

Bref, Metroid, Kirby, Romancing Saga 3, et pourquoi pas Eternal Anima en RPG qui a l'air vraiment pas mal.
https://www.youtube.com/watch?v=olzdBml9AkQ
lz publié le 09/09/2026 à 14:49
drybowser : oui ça sent le jeu en stock depuis quelques temps, c'est dégueulasse pour de la S2
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 14:50
A la fin j'ai cru que c était un coup de sakurai quand Kirby commencé a défoncer l arrière plan . Et puis non finalement c'est bien un autre Kirby
kikoo31 publié le 09/09/2026 à 14:51
pas de DLC ou mise a jour de Tomodachi Life

allez juste niquer vos daronnes
mauvaises soiréé à tous
bye !!
wickette publié le 09/09/2026 à 14:52
Le Kirby 3D mais faut aimer la franchise, sur switch 1 c'était un de mes platformers 3D préféré le star allies, Mario Odyssey au dessus juste.

Ca fait:
- OOT
- Fire Emblem
- Metroid 2D
- Kirby World beyond
- Xenoblade Genesis

et le dlc gratuit MK8 même s'il en faut plus pour ce jeu.
micheljackson publié le 09/09/2026 à 14:53
wickette

Et Eternal Anima non ?
https://www.youtube.com/watch?v=olzdBml9AkQ
zekk publié le 09/09/2026 à 14:54
jenicris ROmancing Saga 3 R je te promet que c'est trop bien
wickette publié le 09/09/2026 à 14:54
micheljackson
Bien sûr, mais je ne compte pas les multiplateformes sinon j'aurai rajouté romancing saga 3 et Eternal Anima oui
jenicris publié le 09/09/2026 à 14:55
zekk clairement
cail2 publié le 09/09/2026 à 14:56
Probablement le pire NDirect de tous les temps, une orgies de portages, recyclages et dlc en mousse. Et une farandoles d'amiibos plus ou moins discutables (les Megaman sont jolis).
Reste Metroid. Fin janvier. Anorexique pour qui a une PS5 ou un PC ce lineup...
jeanouillz publié le 09/09/2026 à 14:58
La maj mario kart world elle pue du bec... et quand ils ont montré Wii Sport Island, t'as plus de choses a faire sur ce truc que dans Mario Kart open World quelle honte
lz publié le 09/09/2026 à 15:12
Tiens au fait le treehouse live a commencé :
https://www.youtube.com/watch?v=EcW4T-rW6NI
bignstarfox publié le 09/09/2026 à 15:28
jenicris
Pour toi pas pour les autres, va jouer a ta PS5 sa s exclusivité sans exclusivité, GTA 6 arrivé, tu sera ravi pour y jouer pendant 10 ans encore dur PS5, ps6 et ps7
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 15:30
shanks c'est quoi cette histoire de starfox adventure 2 ??
bignstarfox publié le 09/09/2026 à 15:30
cail2
C'est vrai que le State of plays était une tuerie
shanks publié le 09/09/2026 à 15:33
ducknsexe
Le leaker initial de Starfox Remake avait cité :

- Nouveau Metroid 2D
- Metroid SNES Remake (2D Pixels)
- Starfox Adventures 2
- Nouveau Wario Land
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 15:36
shanks il a eu juste pour le Nouveau Métroid 2D, il reste les 3 autres a confirmé
jenicris publié le 09/09/2026 à 15:38
bignstarfox si tu savais comment je m'en cogne de ton avis la groupie Nintendo
fritesmayo76 publié le 09/09/2026 à 15:50
Ah purée, qu'est-ce qu'on en a pris plein les yeux. Et cette générosité dans les pord exclusives. Mon passage préféré ça a été la maj gargentuesque de Mario Kart Word avec ses deux rallys et 10 circuits SNES. Ken Bogard aura une demi molle et pourra encenser Nintendo dans les nintenbros.
fritesmayo76 publié le 09/09/2026 à 15:54
cail2 Et encore, le framerate des portages, faut en discuter aussi.
shanks publié le 09/09/2026 à 17:06
ducknsexe
Comme dit, Starfox Remake (avec la date), c'était lui aussi et 2 mois avant le reveal.
medoo publié le 09/09/2026 à 17:39
Et il est où le remake de Earthbound avec U.E 5, Photorealiste, Raytracing, 4K 120FPS...

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