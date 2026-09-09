[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00

Deuxième gros rendez-vous de la semaine, une fois encore avec Nintendo par la tenue d'un « vrai » Direct exclusivement consacrée à la Switch 2 car il était temps de tourner définitivement la page, et surtout nécessaire tant la visibilité du calendrier first-party est nul au-delà du 5 novembre (ou du 3 décembre si on compte l'upgrade de Xenoblade Chronicles 3).
Le programme se tiendra de nouveau à 16h00, durera environ 45 minutes, et sera suivi par un Nintendo Treehouse afin de rentrer plus en détails sur certains titres du principal show.
Sinon ben oui un éclaircissement du planning first party serais pas du luxe puisqu'on avance très, trop doucement. On a une vision vraiment limitée. Pas de hype=pas d'achat. Bon pour ocarina je suis un peu hyper, mais je veux pas que ça devienne le titre par défaut faute de mieux.....un remake.....
Faite nous rêver. F zéro, star tar adventure remake ou une suite, un nouveau wario land, .....
Une nouvelle licence de Nintendo.
Retour d'une licence de Nintendo ( Geist, Eternal Darkness, Wave race, 1080°, FZero suite ou remake +deGX, Star Tropico ou Earthbound)
Une exclu tier
Splatoon on viens d’en avoir un donc pareil trop tôt. Smash pourquoi pas!
Splatoon, ça reste un spin-off solo/coop.
Splatoon 3 a bouclé son suivi y a 2 ans, et même si le poids de la licence s'est dégradé en occident, on parle quand même du plus grand lancement de l'histoire du Japon (3,5 millions de ventes en 3 jours).
Et faut aussi dire que Nintendo doit impérativement dégainer les contre-feux suite à la hausse de prix. Zelda OOT a fait son effet, Pokémon va cartonner en 2027 c'est certain, mais ils ont besoin de rassurer pour pousser à l'achat.
"Le Direct qui va débuter par "Wake up, Mr. Freeman", vous verrez"
Ce sera un "Welcome to Aperture Science"...j'ai toujours mes sources
Pour aujourd’hui je m’attends à rien de spécial à part un gros recap et au pire des annonces de DLC pour certains jeux (genre Mario Kart etc…)
Mais tant qu'il n'on pas annoncer gta5 pour la switch, gta6 pour la switch2 ne peut pas arriver. C'est mathématique.
https://www.thegamer.com/sonic-modern-classic-collection-pre-orders/
https://pnpgamesonline.com/?s=Sonic%20Collection&post_type=product&wpf_filter_in-stock=preorder
cyr arrête de faire ton Nintendo-sceptique pour essayer de fondre dans la masse, ça ne va pas redorer ton blason auprès des Sony-boys qui font des observations faussement objectives guidées par de la jalousie mal placée. Ce sont eux qui sont marginaux, pas toi. Faut assumer ses positions comme un bonhomme Sinon on dira toujours de toi "il a pas fait Sain-Cyr celui là"
Je trouve que Nintendo a dégainné bien assez de choses dernièrement, c'est pas la peine d'en attendre toujours plus. Je peux déjà pas acheter tous les jeux que je veux car il y en a trop qui sortent... Et j'ai pas spécialement envie de voir des jeux qui sortiront dans plusieurs années. On verra peut être UNE grande nouveauté. Le reste sera petites nouveautés et précisions sur ce qui a déjà été annoncé. On verra du Duskbloods par exemple. Je m'attends aussi a une accélération des portages tiers, ce qui est une très bonne chose. Faites leur confiance, ils nous ont déjà montré que malgré les critiques et le scepticisme maladif des joueurs, y compris de leurs fans, ce sont eux qui ont pris les meilleures décisions sur ces deux dernières générations. Ms et Sony à coté s'enfoncent littéralement alors qu'ils ont optés sur un modèle "donne aux joueurs ce qu'ils demandent", résultat les mauvaises décisions s'empilent et ils finissent par tout dématérialiser pour compenser les pertes ce qui nuit finalement encore plus à leur image. Nintendo c'est la stratégie inverse, ils imposent LEUR vision et vous bousculent en partant du principe que les joueurs ralent au début mais s'adaptent par la suite quand ils comprennent et surtout apprennent...
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Ouf, + de peur que de mal, ce ne sera que GTA 5 !!
A la place on aura Alyx 2
Après oui aujourd'hui je suis plus dans l'attente que l'euphorie des premiers jours.
Signe qu'il est peut-être temps d'arrêter le jeux vidéo.
Banansa m'a redonner goût, mais j'ai peur que les prise de risques, ou l'arrivée de nouvelle expérience va être une denrées rare
Je suis pas pro N, ni S, ni X, je suis anti clan . Le jeux video en priorité, peu importe de quel studio derrière.
(Le "je suis anti clan", j'ai penser au film ready player one, et j'ai toujours aimer cette phrase. Parzival)
Je dit ce que je pense, je cherche pas a avoir des groupie. J'aime pas les gens qui ne réfléchisse pas par eux même et s'efface ou suive le mouvement .
Non vous n'aurez pas ma liberté de pensé.
Aller un Metroid 2D
Un Pikmin 5
Un remake de kid icarus
Une nouvelle IP ?
Un nouveau Wario
Soyons fou
Un startropic
Un F-zero
Ecoute, la question c’est sur 45 minutes, combien seront dediés aux portages et à fire emblem/oot
J’aimerai juste un DLC mario kart + une nouvelle annonce type star fox, super smash pour le reste j’ai de quoi faire
https://www.youtube.com/shorts/g-XCg2Hdhro
Et surtout pas trop de conneries de trucs chelou et wtf merci
Le truc est sorti partout, bientot sur toutes cafetières connectées
Enfin bon, la coop-local est toujours un argument.
Au moins il n’est plus bloqué sur GC
Hâte qu'il sorte. Façon pour les tiers c'est rare qu'ils fassent leurs annonces chez Nintendo.
Faut pas s'attendre à bcp plus qu'à des portages et/ou la confirmation que leur futur jeu sorte aussi sur Switch
C'est très nul pour l'instant
...Mais suffit 1/2 annonces, avec OOT ce sera plus que pliés, encore faut-il qu'ils en fasse dans les 25 minutes
pas dans xenoblade 3, tu lance ton jeu ta la quête direct ( fin moi j'ai pas lancer de ng+ donc je l'aurait direct )
Bien sûr, moi je compare aux autres direct de septembre donc oui pas d'excuses
Mais je pense on va avoir un bon one more thing à minima, avec OOT, Fire Emblem perso ça fera très bien l'affaire, mais...voila faut le faire les annonces pas les espérer
On va prier pour un truc croustillant alors. Même un ça sera suffisant.
J'adore les metroidvania, donc bon c'est déjà ça, mais on va attendre d'autres annonces comme ça, je demande pas plus perso
Putain, le leak était vrai, y aura bien Starfox Adventures 2
C'est juste dommage que l'on se tape les mêmes jeux à longueur de temps
non mais la premiere moitié du direct c'est intankable
metroid 2D + dlc mario kart world + un bon gros one more thing et hop perso je suis content avec OOT et Fire Emblem c'est pas raisonnable d'attendre plus
Pas mal le nouveau Metroid 2D
Ah bah non c'est le remake du 3.
Mais il a l'air cool
Kirby open world ma gamine va être folle
Impressionnant !
En tout cas y a quasi rien pour moi dans ce Ndirect. Metroid est peu être sympa à voir...
Heureusement qu'il y a ce remake de OOT, avec Xenoblade Genesis ça me fait deux jeux. Pour une console a 500 balles...
Ca va être quoi ? Un plateformeur ou un action-aventure du coup ?
Bref, Metroid, Kirby, Romancing Saga 3, et pourquoi pas Eternal Anima en RPG qui a l'air vraiment pas mal.
https://www.youtube.com/watch?v=olzdBml9AkQ
allez juste niquer vos daronnes
mauvaises soiréé à tous
bye !!
Ca fait:
- OOT
- Fire Emblem
- Metroid 2D
- Kirby World beyond
- Xenoblade Genesis
et le dlc gratuit MK8 même s'il en faut plus pour ce jeu.
Et Eternal Anima non ?
https://www.youtube.com/watch?v=olzdBml9AkQ
Bien sûr, mais je ne compte pas les multiplateformes sinon j'aurai rajouté romancing saga 3 et Eternal Anima oui
Reste Metroid. Fin janvier. Anorexique pour qui a une PS5 ou un PC ce lineup...
https://www.youtube.com/watch?v=EcW4T-rW6NI
Pour toi pas pour les autres, va jouer a ta PS5 sa s exclusivité sans exclusivité, GTA 6 arrivé, tu sera ravi pour y jouer pendant 10 ans encore dur PS5, ps6 et ps7
C'est vrai que le State of plays était une tuerie
Le leaker initial de Starfox Remake avait cité :
- Nouveau Metroid 2D
- Metroid SNES Remake (2D Pixels)
- Starfox Adventures 2
- Nouveau Wario Land
Comme dit, Starfox Remake (avec la date), c'était lui aussi et 2 mois avant le reveal.
Nul...