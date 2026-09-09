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Kirby and the World Beyond s'ouvre encore un peu plus à la liberté 3D
Ce fut donc le One More Thing du dernier Nintendo Direct, et si ça ne plaira pas à tous, d'autres seront probablement satisfait de voir la petite boule rose prendre un envol de plus en plus important : Kirby and the World Beyond se présente comme l'évolution du Monde Oublié avec cette fois une aventure en zones ouvertes.

Il faudra néanmoins attendre jusqu'au printemps 2027 pour savoir si cette liberté ne jouera pas trop sur le rythme plutôt bien tenu du précédent épisode.

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fanlink1, aros, nicolasgourry, jamrock, toastinambour
publié le 09/09/2026 à 15:31 par Gamekyo
commentaires (26)
ducknsexe publié le 09/09/2026 à 15:33
A la fin du trailer j'ai cru que c'était un coup de sakurai quand Kirby commencé a défoncer l arrière plan . j'ai pensé directement a smash, Et puis non finalement c'est bien un autre Kirby
ratchet publié le 09/09/2026 à 15:33
Day one celui-là !
guiguif publié le 09/09/2026 à 15:34
shanks le cercle oublié ?
mattewlogan publié le 09/09/2026 à 15:35
Il a l’air super, j’espère qu’on pourra jouer à deux comme le précédent c’était vraiment top
micheljackson publié le 09/09/2026 à 15:37
Espérons que ce soit un action-aventure, voire un zelda-like, ce serait cool.
51love publié le 09/09/2026 à 15:40
J'espère qu'il y aura un cameo avec Jim Carrey
drybowser publié le 09/09/2026 à 15:48
Il a l'air top mais bordel que c'est laid sérieux ya des jeux switch 1 plus beaux que ça !
micheljackson publié le 09/09/2026 à 15:50
51love
Sans parler du Truman Show, il y a aussi les partisans de la Flat Earth Society qui pensent que nous sommes enfermés sous un dôme dont les bords seraient un mur du glace
bennj publié le 09/09/2026 à 15:51
Si le jeu sort pas en 8K 120fps sur Switch 2 c'est du foutage de gueule Sérieux meme Zelda BotW est plus beau.
fdestroyer publié le 09/09/2026 à 15:52
51love J'ai aussi directement pensé à ça !
micheljackson publié le 09/09/2026 à 15:53
fdestroyer
Comme tous ceux qui ont vu le film, je pense.
rogeraf publié le 09/09/2026 à 15:57
Je trouve qu'il a pris du poids Kirby
shinz0 publié le 09/09/2026 à 15:57
Ce one more thing, j'ai envie de pleurer
light publié le 09/09/2026 à 15:58
Kirby Frontiers of the Wild
jenicris publié le 09/09/2026 à 16:02
...
akinen publié le 09/09/2026 à 16:08
J’ai cru à mario avec une nouvelle DA et des etoiles rondouillardes.

J’aime les jeux Kirby classiques, mais là c’est trop identique aux autres dans me gameplay standard (saut, aspiration, pouvoir, impacts, bruitages).

Perso j’en ai marre donc meme si les maps sont grande, ça me donne pas du tout envie
51love publié le 09/09/2026 à 16:14
micheljackson faut de tout pour faire un monde..

fdestroyer en tout cas le concept est sympa

akinen j'ai jms été fan de Kirby, le seul que j'ai vraiment poncé c'est le forgotten land, et j'ai été étonné dans le bon sens, je m'attendais à un jeu bcp plus basique.

Bon c'est surtout ma fille qui la retourné que moi, mais on a bien apprécié le faire en coop un bon jeu


S'il y a possibilité de se balader a 2 dans l'Open world, je me laisserai peut être tenté, sinon, ça fera a minima une heureuse dans la famille
sonilka publié le 09/09/2026 à 16:26
J'aime bien Kirby dans sa formule classique mais en monde ouvert bof. Nintendo ne jure plus que par ca. Et le pire c'est que graphiquement c'est médiocre. Le jeu va sortir 2 ans après l'arrivée de la console et ca a la gueule d'un jeu Switch.
thekingofpop publié le 09/09/2026 à 16:37
C'est un peu le Kirby de trop personnellement...
C'est un nouveau F-Zéro qui faut, cette licence mérite de revenir en force!
cyr publié le 09/09/2026 à 16:46
Ben j'arrive pas a comprendre pourquoi je suis satisfait d'avoir vu ce jeux, alors que je déteste kirby.

Ici on dirait qu'il prend enfin une autre dimension. Je demande a voir.


Pour les inquiet, il s'agit juste des jeux qui sorte entre aujourd'hui et première moitié 2027.

Il est possible qu'il annonce le nouveau mario ou autre en avril pour une sortie en fin d'année.....c'est pas comme ci se schéma se répète.
cyr publié le 09/09/2026 à 16:48
Toutefois quand il a transpercer le ciel, j'espérais qu'en faite il soit dans un vaisseau spatial, en orbite.....kirby vient de l'espace non?
wickette publié le 09/09/2026 à 16:58
J’adore rien que la DA et le monde ouvert c’est day one

C’est surtout star allies qui me convainc j’ai beaucoup aimé
shambala93 publié le 09/09/2026 à 17:03
Ça a l’air cool mais overdose !!! Où est le Mario 3D qui accompagne le lancement des consoles Nintendo ??
Quel enfer !
bignstarfox publié le 09/09/2026 à 17:27
drybowser
A force de trop regarder les décors et graphismes sur ta PS5, tu a oublier le plus important dans les jeu vidéo, le gameplay, pour un jeu de plateforme, c'est largement suffisant
nicolasgourry publié le 09/09/2026 à 18:38
bignstarfox
il y en a ici, tu demandes une définition du jeu vidéo, ce qui fait son adn, il bégaie.
Comme si je leur demandais : « C'est quoi l'adn un gâteau ? », ils répondraient : « Qu'il soit bien tape à l’œil », comme si le goût était secondaire.
amario publié le 09/09/2026 à 18:51
Franchement Kirby, Yoshi... Y'en a mar
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Kirby and the World Beyond
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Nom : Kirby and the World Beyond
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action plates-formes
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