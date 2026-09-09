Kirby and the World Beyond s'ouvre encore un peu plus à la liberté 3D

Ce fut donc le One More Thing du dernier Nintendo Direct, et si ça ne plaira pas à tous, d'autres seront probablement satisfait de voir la petite boule rose prendre un envol de plus en plus important :se présente comme l'évolution duavec cette fois une aventure en zones ouvertes.Il faudra néanmoins attendre jusqu'au printemps 2027 pour savoir si cette liberté ne jouera pas trop sur le rythme plutôt bien tenu du précédent épisode.