Kirby and the World Beyond s'ouvre encore un peu plus à la liberté 3D
Ce fut donc le One More Thing du dernier Nintendo Direct, et si ça ne plaira pas à tous, d'autres seront probablement satisfait de voir la petite boule rose prendre un envol de plus en plus important : Kirby and the World Beyond se présente comme l'évolution du Monde Oublié avec cette fois une aventure en zones ouvertes.
Il faudra néanmoins attendre jusqu'au printemps 2027 pour savoir si cette liberté ne jouera pas trop sur le rythme plutôt bien tenu du précédent épisode.
Sans parler du Truman Show, il y a aussi les partisans de la Flat Earth Society qui pensent que nous sommes enfermés sous un dôme dont les bords seraient un mur du glace
Comme tous ceux qui ont vu le film, je pense.
J’aime les jeux Kirby classiques, mais là c’est trop identique aux autres dans me gameplay standard (saut, aspiration, pouvoir, impacts, bruitages).
Perso j’en ai marre donc meme si les maps sont grande, ça me donne pas du tout envie
fdestroyer en tout cas le concept est sympa
akinen j'ai jms été fan de Kirby, le seul que j'ai vraiment poncé c'est le forgotten land, et j'ai été étonné dans le bon sens, je m'attendais à un jeu bcp plus basique.
Bon c'est surtout ma fille qui la retourné que moi, mais on a bien apprécié le faire en coop un bon jeu
S'il y a possibilité de se balader a 2 dans l'Open world, je me laisserai peut être tenté, sinon, ça fera a minima une heureuse dans la famille
C'est un nouveau F-Zéro qui faut, cette licence mérite de revenir en force!
Ici on dirait qu'il prend enfin une autre dimension. Je demande a voir.
Pour les inquiet, il s'agit juste des jeux qui sorte entre aujourd'hui et première moitié 2027.
Il est possible qu'il annonce le nouveau mario ou autre en avril pour une sortie en fin d'année.....c'est pas comme ci se schéma se répète.
C’est surtout star allies qui me convainc j’ai beaucoup aimé
Quel enfer !
A force de trop regarder les décors et graphismes sur ta PS5, tu a oublier le plus important dans les jeu vidéo, le gameplay, pour un jeu de plateforme, c'est largement suffisant
il y en a ici, tu demandes une définition du jeu vidéo, ce qui fait son adn, il bégaie.
Comme si je leur demandais : « C'est quoi l'adn un gâteau ? », ils répondraient : « Qu'il soit bien tape à l’œil », comme si le goût était secondaire.