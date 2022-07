Mario Kart 8 Deluxe : le deuxième pack DLC se dévoile, avec un circuit inédit

Encore des choses à faire pour le mois prochain avec l'annonce à l'instant même de la « Vague 2 » de, attendu pour le 4 août et qui offrira une fois de plus 8 circuits dont, surprise, un pleinement inédit : la Cité Sorbet.8 Vagues seront pour rappel au programme (48 circuits donc) au prix de 24,99€ l'ensemble, et « gratuitement » pour les abonnés Nintendo Switch Online+.