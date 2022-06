Pokemon Ecarlate et Violet : la deuxième bande-annonce, les légendaires, et la date de sortie

C'était le gros rendez-vous du jour et c'est donc à 15h00 bien précises que Game Freak et Nintendo ont dévoilé la deuxième bande-annonce de, montrant de nouvelles bestioles, quelques décors du (vrai) monde ouvert que l'on va traverser, et bien évidemment à la fin une cinématique pour présenter les légendaires qui viendront squatter les deux jaquettes.On a même une date de sortie, aucunement surprenante : le 18 novembre 2022.