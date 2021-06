The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 redonne des nouvelles et arrivera en 2022

C'est l'année des 35 bougies de la franchiseet fort heureusement,a pu faire son apparition même brève au travers d'un petit trailer déjà très intéressant avec une mise en avant des îles flottantes et de nouvelles capacités pour notre héros. On sait aussi désormais que ça sortira (normalement) pour 2022, et on peut retourner patienter.Entre temps, une nouvelle édition de la Game & Watch sortira le 12 novembre incluant les deux premiers épisodes de la série, l'épisode GB (noir & blanc) et une version Link de Vermin, ce qui intéressera probablement quelques collectionneurs.Enfin, un point a été fait sur le suivi de(on vous met la vidéo FR dès que possible) et nous sommes maintenant assurer qu'il n'y aura pas de compilation magique comme l'année dernière avec Mario, puisque Aonuma a assuré que tout avait été dit pour cette année au sujet de la série. Bien sûr, sans oublierle mois prochain.