New Gen : les Xbox Series sont disponibles

Sept ans déjà après le début des hostilités PS4 & One, nous voilà donc lancés dans une nouvelle génération de consoles et c'est aujourd'hui le 10 novembre 2020 que Microsoft dégaine mondialement sa gamme Xbox Series avec ses deux (premiers ?) modèles, la Series X à 499€ et ses gros téraflops, et la Series S à 299€, pour cette dernière entrée de gamme essentiellement dédiée à ceux qui n'ont pour l'heure que faire de la 4K (et surtout des jeux en physique, la console étant dépourvue de lecteur).Les jeux que vous trouverez en boîte cette semaine :(13 novembre)Les titres exclusivement dématérialisés, et les upgrades :Les titres & upgrade directement inclus dans le Game Pass :