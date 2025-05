Forza Horizon 5 aurait déjà tapé plus d'un million de ventes sur PlayStation 5 Forza Horizon 5 aurait déjà tapé plus d'un million de ventes sur PlayStation 5

3 ans et demi d'attente n'auront rien fait perdre de l'aura de Forza Horizon 5 (en même temps, vu qu'il n'y a pas de 6e épisode pour l'heure), et le portage très tardif sur PlayStation 5 et à plein pot n'aura pas empêché le succès selon les données d'Alinea Analytics, estimant environ 1,2 million de ventes sur la console de Sony, et une bonne partie ayant d'ailleurs craqué pour l'édition Premium encore plus chère.



De quoi valider toujours plus la nouvelle stratégie de Xbox et son nouveau statut « d'éditeur tiers possédant son propre hardware », qui se poursuivra cette année avec de nombreuses sorties directement multi-supports : The Outer Worlds 2, Doom : The Dark Ages, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ou encore le tout juste annoncé Gears of War : Reloaded.