Sony commence à faire marche-arrière sur l'obligation du compte PSN sur PC Sony commence à faire marche-arrière sur l'obligation du compte PSN sur PC

Et hop, un petit retournement de situation pour terminer doucement la journée : Sony abdique face à la communauté PC et annonce que le compte PSN devient facultatif pour jouer aux jeux Steam/EGS. Ce sera le cas pour Marvel's Spider-Man 2 (30 janvier) et The Last of Us II Remastered (3 avril) tandis que God of War Ragnarok et Horizon Zero Dawn Remastered seront mis à jour pour supprimer la restriction.



Plus précisément, Sony fait désormais le choix de la carotte où, certes, le compte PSN n'est plus obligatoire, mais outre les trophées, il sera susceptible de débloquer des bonus. Par exemple les tenues Spider-Man 2099 et Miles Morales 2099 pour Marvel's Spider-Man 2, mais aussi :



- La tenue de l'Armure de l'Ours Noir et de l'xp bonus pour GOW Ragnarok.

- Un skin et 50 points de fonctionnalités bonus pour TLOU 2 Remastered.

- La tenue Nora Valiant pour Horizon Zero Dawn Remastered.