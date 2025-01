J.Grubb : Sony Bend et Bluepoint ont appris en même temps que nous l'annulation de leurs projets J.Grubb : Sony Bend et Bluepoint ont appris en même temps que nous l'annulation de leurs projets

Le week-end dernier, Jason Schreier apprenait au monde, et non sans-surprise, l'annulation des deux projets en cours chez Bluepoint et Sony Bend. Précisément deux jeux à service, dont un God of War pour le premier studio cité.



C'est maintenant Jeff Grubb qui vient rebondir sur cette information en montrant par ses sources l'actuelle manque de communication entre les dirigeants et les PlayStation Studios vu que Bluepoint comme Sony Bend ont appris l'annulation… en même temps que nous, donc à la publication du papier de Schreier, et a une pensée pour les équipes qui vont ce lundi se rendre au boulot sans même savoir ce qu'ils vont faire.



Car c'est là le problème que pointe Grubb. Il y a quelques années, si vous débarquiez devant un responsable de Sony en voulant faire un jeu à service, encore plus avec un morceau comme God of War, c'était automatiquement le feu vert avec financement et nouvelles embauches. « Mais maintenant, chacun doit retourner à la planche à dessin et proposer un projet que PlayStation veut entendre… Mais personne ne sait vraiment ce que PlayStation veut désormais entendre. C'est une situation difficile. »



Aux dernières nouvelles, bien officielles et tirées d'un porte-parole de Sony, aucune fermeture n'est dans les plans. On croise les doigts.