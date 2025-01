La directrice de Dragon Age Veilguard quitte Bioware La directrice de Dragon Age Veilguard quitte Bioware

Plus tôt ce matin, un certain youtuber plutôt orienté « extrémiste anti-woke » pour ne pas dire autre chose annonçait en exclusivité le départ de Corinne Busche, directrice de Dragon Age : The Veilguard… mais également la fermeture dans quelques semaines de Bioware Edmonton, tout de même le QG historique de l'entreprise.



Le genre de source qui invite à temporiser un peu, mais finalement pas longtemps : Eurogamer et Jeff Grubb rapportent à leurs tours le départ de la précitée, sans que l'on sache encore s'il y a un lien avec les polémiques du jeu en question ou les ventes apparemment décentes mais pas non plus explosives, surtout pour un AAA en chantier depuis 10 ans (plusieurs fois rebooté).



Aucune confirmation en revanche sur la situation de Bioware, Eurogamer établissant que pour l'heure, le studio semble continuer sa carrière avec le prochain Mass Effect. A suivre ?