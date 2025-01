Bloomberg : Nintendo compterait livrer environ 20 millions de Switch 2 sur 1 an Bloomberg : Nintendo compterait livrer environ 20 millions de Switch 2 sur 1 an

Quel que soit la date du lancement de la Nintendo Switch 2, la promesse d'un atterrissage sans rupture de stock faisait partie des volontés premières du PDG pour éviter les déboires de la PlayStation 5 et la Xbox Series (et la joie des scalpers).



Selon les sources de Bloomberg, l'entreprise verrait donc les joies en grand et même en très grand avec des fournisseurs prêts à expédier environ 20 millions de Switch 2 pour sa première année de commercialisation. Un objectif très élevé, parmi les plus gros depuis longtemps et en tout cas supérieur à la Switch 1, la PS4 et la PS5.



Reste donc à voir, même en cas de confirmation, si le public répondra bien présent, notamment face au prix encore inconnu.