Microsoft en réflexion sur la génération de quêtes annexes (+ PNJ associés) grâce à l'IA Microsoft en réflexion sur la génération de quêtes annexes (+ PNJ associés) grâce à l'IA

Vous l'aurez remarqué mais pour l'heure, en 2025, on parle quand même un peu moins de l'IA. Peut-être parce que les choses se mettent tranquillement en place dans l'ombre maintenant que le plus gros éditeurs ont validé leur intérêt, et justement, Microsoft a déposé un nouveau brevet (repéré par Windows Central) cette fois en lien avec le secteur des « quêtes annexes ».



En gros, sans entrer au coeur de la technique, disons qu'à partir des prompts exemples d'un narrative designer et de l'intérêt du joueur pour tel ou tel type de quêtes, l'IA pourra recréer d'autres quêtes du même style en générant les objectifs et même les PNJ.



Alors c'est certain que vu comme ça, on risque de tomber dans quelque chose plus proche que le Fedex qu'un truc à la The Witcher 3 mais ce système pourrait trouver écho en fonction de certains types de jeu, et Microsoft en cite dans son brevet un exemple des plus adéquats : Minecraft, et donc la possibilité pour un joueur d'inclure des quêtes annexes lors de la génération d'un nouveau monde.



Indiquons en outre qu'il y a quelques jours, Microsoft a annoncé piocher 80 milliards de dollars dans son immense coffre-fort pour l'investir dans l'évolution de l'IA (et ce juste pour 2025).