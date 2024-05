Sony fait certifier un adaptateur pour rendre compatible le PSVR2 avec le PC Sony fait certifier un adaptateur pour rendre compatible le PSVR2 avec le PC

En février dernier, Sony faisait publiquement état de recherches sur un moyen de rendre compatible le PlayStation VR2 avec le marché PC, et les choses prennent forme avec une certification actée (pour l'heure uniquement chez l'organisme de classification coréen) d'un adaptateur officiel pour le casque qui si tout se passe bien, viendra dans le courant de l'année agrandir son public ou au moins permettre à ceux qui l'ont déjà acheté de bénéficier d'un bien meilleur catalogue si les tiers se prêtent au jeu.



Un bon point qui pour autant ne cache pas l'apparent total désintérêt de PlayStation au niveau software envers son propre accessoire de luxe, mais on rappellera que les abonnés PS Plus Premium se verront offerts d'ici quelques jours une demi-douzaine de jeux, dont les deux The Walking Dead : Saints & Sinner.