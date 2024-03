GameStop (Micromania) va encore licencier face au recul des ventes physiques GameStop (Micromania) va encore licencier face au recul des ventes physiques

Malgré les multiples tentatives pour faire reculer l'inéluctable, GameStop (Micromania chez nous) ne peut que constater à chaque trimestre la perte d'intérêt du public pour les magasins spécialisés, et annonce de faire une nouvelle vague de licenciements et de fermetures au niveau mondial suite à un CA en baisse malgré un retour aux bénéfices, néanmoins beaucoup trop faibles pour éponger les dettes passées et rassurer les actionnaires. Le groupe se prend d'ailleurs un -15 % de valeur boursière suite à l'annonce des résultats.



Pour faire le comparo, et donc avant la nouvelle vague de licenciements et fermetures à venir :



- En 2010, GameStop avait 7000 magasins dans le monde (moins de 4200 aujourd'hui).

- 400 millions de dollars de bénéfices sur un an (moins de 7 millions en 2023).



Et en 2023, mondialement encore une fois, la firme s'est pris un léger recul des ventes hardwares/accessoires, même chose pour le software (1,5 milliard de dollars de CA contre 1,8 milliard en 2022) et idem pour les goodies, pourtant censés être la nouvelle bouée de sauvetage magique de la compagnie.