Microsoft continuera de produire des consoles Xbox + meaculpa de Nate the Hate sur le cas Starfield Microsoft continuera de produire des consoles Xbox + meaculpa de Nate the Hate sur le cas Starfield

S'il faut attendre encore quelques jours pour une déclaration officielle de Microsoft concernant ses changements ou non de polémique, l'entreprise étant quoi qu'il en soit obligée d'apporter une réponse à la vague de rumeurs, une précision arrive dès aujourd'hui.



A l'occasion d'une réunion interne, dont les propos ont été rapportés par le journaliste Shannon Liao, Phil Spencer a annoncé aux employés que la branche Xbox n'avait aucunement l'intention de cesser la fabrication de consoles, ce secteur continuant de faire partie de la stratégie Microsoft pour proposer ses jeux et son Game Pass sur « de nombreux types d'appareils ».



De quoi rassurer un minimum les fans en plus d'un soudain complément de la part de l'insider Nate the Hate, faisant actuellement son mea culpa sur Twitter/X en indiquant que sa source spécifiant l'arrivée de Starfield sur PlayStation 5 était mauvaise. Cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, juste qu'il reconnaît son erreur en stipulant qu'absolument rien de son côté n'indique l'existence d'un portage futur (contrairement à Sea of Thieves et Hi-Fi Rush).