Switch : mise à jour des ventes softwares, dont Mario Kart 8 Deluxe à 60 millions Switch : mise à jour des ventes softwares, dont Mario Kart 8 Deluxe à 60 millions

Après le hardware, place au bilan software chez Nintendo qui ajoute 66,87 millions de jeux Switch écoulés durant le trimestre de noël pour un total d'1,2 milliard de titres distribués/vendus depuis sa sortie il y a bientôt 7 ans, dont largement plus d'un tiers pour les productions maisons (incluant néanmoins la Pokémon Company).



A noter que :



- Oui, il s'est vendu 3,5 millions de Mario Kart 8 Deluxe durant les fêtes.

- Avec quasiment 12 millions d'unités en quelques semaines, Super Mario Bros. Wonder est le meilleur démarrage pour un Mario 2D.

- Super Mario RPG dégomme le total de l'original sur Super NES. Donnez-nous un 2 !

- Zelda : Tears of the Kingdom n'a définitivement aucune chance de rattraper Breath of the Wild, même s'il avait plusieurs années devant lui : l'aura de BOTW reste encore trop puissante après bientôt 7 ans (460.000 ventes à noël) alors que celle de TOTK a bien trop faibli en quelques mois (+780.000).



TOP 10 DES MEILLEURES VENTES SWITCH :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 60,58 millions (+ 3,6 millions)

2) Animal Crossing : New Horizons : 44,79 millions (+ 1,4 million)

3) Super Smash Bros Ultimate : 33,67 millions (+ 1,2 million)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,61 millions (+ 460.000)

5) Super Mario Odyssey : 27,65 millions (+ 700.000)

6) Pokémon Epée & Bouclier : 26,17 millions (+ 150.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 24,36 millions (+ 1,1 million)

8) Super Mario Party : 20,34 millions (+ 700.000)

9) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 20,28 millions (+ 780.000)

10) New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,2 millions (+ 500.000)



DONNÉES BONUS :



- Luigi's Mansion 3 : 13,98 millions

- Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 13,17 millions

- Nintendo Switch Sports : 12,48 millions

- Mario Party Superstars : 12,31 millions

- Super Mario Bros. Wonder : 11,96 millions

- Splatoon 3 : 11,71 millions

- Pikmin 4 : 3,33 millions

- Super Mario RPG : 3,14 millions



En passant, plusieurs sources pointent vers un nouveau Nintendo Direct la semaine prochaine pour dévoiler le calendrier jusqu'en été.