Officiel : nouveau State of Play annoncé

OH QUELLE SURPRISE ! (non) Sony PlayStation annonce la tenue d'un nouveau State of Play et ce sera pour ce mercredi 31 janvier à 23h00.



40 minutes de show tout de même, avec déjà la promesse bien officielle d'y voir Rise of the Ronin et Stellar Blade, en plus d'un peu de PlayStation VR 2, le tout aussi bien pour 2024 que au-delà (plus de 15 jeux seront au programme).



Pour ceux qui s'en contrefoutent de la surprise, on vous laisse aller jeter un oeil au leak dans un des articles plus bas.