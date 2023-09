Starfield a attiré 6 millions de joueurs

Bethesda annonce tout fièrement quea atteint 6 millions de joueurs en ce vendredi 8 septembre, signant le meilleur démarrage de l'histoire de l'ex-éditeur tiers, bien que cette donnée ne signifie pas grand-chose de concret entre le fait que la sortie a techniquement débuté depuis la semaine dernière grâce à l'upgrade Premium, et qu'il y a aujourd'hui le Game Pass.Difficile pour les mêmes raisons de pouvoir vraiment analyser son succès sur Steam et son pic max de 270.000 joueurs en simultané (3e meilleur lancement de l'année il est vrai), très loin derrière celui demais là encore, peut-on réellement faire un comparo avec une arrivée des premiers intéressés étalés sur 5 jours au lieu d'un seul, encore plus quand il est inclus dans le service à abonnement du launcher voisin ?Mais c'est 6 millions, et Microsoft peut au moins se dire qu'avec cette simple donnée, ils tiennent la meilleure « audience » de lancement de leur histoire, devant celle deet ses 4,5 millions les premiers jours.