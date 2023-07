Grand Theft Auto VI : 4 visuels en fuite Grand Theft Auto VI : 4 visuels en fuite

Le premier trailer de Grand Theft Auto VI sera sans nul doute un nouveau tremblement de terre dans l'industrie mais en attendant, il faut bien gratter les miettes laissées dans les tréfonds des poubelles, et c'est ainsi que l'on a droit à 4 visuels, objets d'un nouveau leak dont on n'avait entraperçu l'ensemble en mouvement dans la première fuite, mais cette fois en meilleure qualité.



N'oubliez pas qu'il s'agit d'une version très très peu avancé dans le développement (qui sait où nous en sommes aujourd'hui) et les gros cyniques diront que même à mille lieux de la finalisation, c'est déjà plus beau que le dernier Saints Row.