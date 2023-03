Square Enix : le conseil d'administration réclame la démission de Yosuke Matsuda Square Enix : le conseil d'administration réclame la démission de Yosuke Matsuda

On ne pourra pas dire que Yosuke Matsuda n'a pas fait un bon travail dans son poste de PDG de Square Enix, avec sur les dix dernières années une augmentation de 30 % du nombre d'employés, des percées importantes dans le monde du mobile et le MMO, de jolis succès sur consoles dont de belles surprises (NieR Automata) et tout simplement depuis certains bilans qui ont fait figure de meilleurs résultats dans l'histoire de l'entreprise.



C'est beau, mais le ciel s'est beaucoup trop assombri ces derniers temps et les erreurs s'accumulent au point que le conseil d'administration réclame aujourd'hui sa tête, avec un remplacement qui devrait être signé en juin après la 34e assemblée annuelle et le vote qui va avec.



Comme dit, les causes deviennent nombreuses, de l'envie de se jeter aveuglément dans le jeu à service pour un échec cuisant (Babylon's Fall), le fait de croire un peu trop au Luminous Engine pour un nouveau titre que l'éditeur n'ose même plus évoquer depuis son lancement (Forspoken), le départ de IO Interactive qui aujourd'hui semble briller davantage en étant indépendant, la revente inattendue de Eidos Montréal et Crystal Dynamics pour une bouchée de pain (Embracer s'est offert le double juste en revendant les droits de Tomb Raider à Amazon…)…



Son remplaçant est déjà à l'esprit : Takashi Kiryu, de 13 ans le cadet de Matsuda, qui a mis les pieds chez Square Enix il y a moins de 3 ans, passant du poste de Directeur Général de la Planification à celui du responsable de la branche chinoise avant d'intégrer le conseil d'administration… juste en dessous de l'actuel PDG.