Microsoft a fourni une garantie signée que Call of Duty continuera de sortir sur PlayStation Microsoft a fourni une garantie signée que Call of Duty continuera de sortir sur PlayStation

Les mots ont déjà été répétés un paquet de fois mais Phil Spencer vient de faire une révélation à The Verge qui devrait définitivement rassurer aussi bien les joueurs PlayStation fan de Call of Duty que Sony lui-même, sans oublier les organismes de lutte anti-concurrentielle : en janvier dernier, Microsoft a fourni un accord signé à Sony, garantissant officiellement qu'une fois le rachat d'Activision Blizzard validé, il sera assuré que les supports PlayStation continueront d'accueillir chaque épisode de la franchise pendant plusieurs années au-delà de l'actuel accord marketing (qui expire en 2024).



Voilà qui est plus clair que jamais, reste juste à savoir le nombre d'années en question, même si une fois de plus, l'intérêt de Microsoft est ailleurs comme l'a affirmé ce même Spencer (la poussée du Game Pass et du xCloud, et une percée dans le monde du mobile).