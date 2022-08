Face à la crise des composants, Nintendo ne compte pas augmenter le prix de la Switch Face à la crise des composants, Nintendo ne compte pas augmenter le prix de la Switch

Alors que Sony a soigneusement esquivé la question pour laisser entretenir le doute, tout comme Microsoft d'ailleurs, Nintendo se montre en revanche beaucoup plus clair sur l'affaire de la hausse du coût des productions : même en y ajoutant le facteur de la valeur du yen (assez faible en ce moment), la firme n'a aucunement l'intention d'augmenter le prix de vente de la Switch, même au Japon où Apple augmente pourtant ses tarifs de 25 % d'une année à l'autre, à cause des raisons précitées.



Une bonne chose, même s'il faut reconnaître que les bénéfices effectués sur un hardware de base déjà vieux de 5 ans doivent être naturellement plus importants que du coté de la PlayStation 5 et la Xbox Series X.