[LEAK] The Last of Us Remake : bientôt annoncé, avec une date de sortie et une version PC [LEAK] The Last of Us Remake : bientôt annoncé, avec une date de sortie et une version PC

On se prépare à une annonce proche dont le plus important vient d'être leaké par le mystérieux nouveau ninja qui a balancé toutes les informations sur le State of Play et les premiers éléments du prochain jeu de Hideo Kojima : The Last of Us Remake est bien une réalité, et il sortira le 2 septembre 2022.



Et ce n'est pas tout car, sans que cela ne soit surprenant à notre époque vu la politique de Sony, le jeu serait aussi bien prévu sur PlayStation 5 que PC.