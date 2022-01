Cyberpunk 2077 : la version PS5 apparaît dans la base de données du PS Store Cyberpunk 2077 : la version PS5 apparaît dans la base de données du PS Store

Il semble que cette fois, ce sera la bonne : promise pour ce premier trimestre 2022 après un report de dernière minute l'année dernière, les versions New Gen de Cyberpunk 2077 semblent débuter leur approche, le site PlayStation Size ayant repéré l'ajout de l'édition PlayStation 5 au cœur de la base de données du PS Store, avec une nouvelle image logo pour la forme.



On attend du coup l'annonce officielle de CDPR, en rappelant que l'upgrade sera gratuite, suivie dans le courant du printemps de l'équivalent pour l'increvable The Witcher 3.