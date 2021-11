Nintendo souhaite viser un public toujours plus large pour le prochain Super Mario ''3D'' Nintendo souhaite viser un public toujours plus large pour le prochain Super Mario ''3D''

On ne sait pas quand sera annoncé le prochain Super Mario « canonique », qu'il soit en 2D ou en 3D d'ailleurs, mais on peut au moins s'attendre à un truc : selon les propos mêmes de Shigeru Miyamoto, le prochain Mario 3D devra viser un large public, peut-être même encore davantage que Super Mario Odyssey.



Pour l'explication, l'homme est revenu sur la conception des différents épisodes, expliquant qu'après Super Mario 64, chaque nouvel épisode 3D a eu tendance à un peu trop complexifier son gameplay au point de ne pas arriver à capter la même audience chez certains joueurs, comme les plus jeunes, et on pense notamment à Super Mario Sunshine qui était loin de la simplicité habituelle, ou encore les quelques pics sauvages de difficulté dans le premier Super Mario Galaxy.



D'où d'ailleurs la volonté de lancer la série New Super Mario Bros pour tenter de rameuter du monde, avec un énorme succès comme chacun sait, et le développement de Super Mario Odyssey a été conçu dans cet objectif avec de nombreuses aides et une certaine immédiateté dans les situations.



Et même si l'aura de la Switch a aidé, reste que Super Mario Odyssey, c'est 22 millions de ventes, soit presque le double du précédent plus gros succès 3D de la série (Super Mario Galaxy et ses 12,8 millions), et on comprend que cela conforte Nintendo dans ce souhait d'accessibilité et de relative simplicité dans la progression. Après tant que les idées sont toujours au rendez-vous...