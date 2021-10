Matt Booty : les Xbox Game Studios ne peuvent plus mettre de coté les AAA narratifs façon PlayStation Matt Booty : les Xbox Game Studios ne peuvent plus mettre de coté les AAA narratifs façon PlayStation

Alors que des documents financiers attestent d'une croissance moindre que prévu pour le service Game Pass (mais ça reste quand même une croissance), Matt Booty continue évidemment d'en vanter les mérites en disant que tous les types de jeux y ont leur place, de gros morceaux comme le futur Halo Infinite aux relativement plus petits comme Grounded.



Mais si la diversité est là, Booty reconnaît ouvertement que leur catalogue manque encore actuellement de gros AAA narratifs, l'une des grosses spécialités de Sony dont il vante les mérites sur le sujet.



« Il y a une indéniable qualité dans l'artisanat des jeux qu'ils ont livré, sur lesquels ils travaillent maintenant et sur ce que nous avons vu jusqu'à présent, alors bravo et chapeau à eux. »



Pour le boss de Xbox Game Studios (et de manière objective puisque la plupart seront d'accord avec lui), les AAA narratifs et immersifs sont devenus aujourd'hui des sortes d'instants piliers dans la communication autour d'un catalogue, et sont capables de susciter une énorme attente, tout en attirant forcément le plus grand nombre entre habitués et grand public.



« Et je le reconnaît, c'est un secteur que nous n'avons pas vraiment abordé jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu de confrontation direct avec Sony sur ce point. »



L'objectif avoué et probablement déjà mis en place chez certains développeurs Xbox (The Initiative avec Perfect Dark ?) est donc de tenter de proposer ce type de jeu, sans pour autant se contenter de regarder dans le jardin pour simplement placer du Uncharted-like ou Horizon-like.