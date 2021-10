Game Pass : un nombre d'abonnés en croissance, mais des résultats légérement inférieurs aux attentes Game Pass : un nombre d'abonnés en croissance, mais des résultats légérement inférieurs aux attentes

Microsoft a beau être très ambitieux concernant son service Game Pass au point d'en faire le pilier de sa stratégie, les résultats ne semblent pas encore à la hauteur pour le moment, et faute de communiqué officiel, il aura fallu que le journaliste Stephen Totilo parte fouiner les documents du Securities & Exchange Commission pour y trouver des données sur lesquelles l'entreprise ne s'est pas attardée publiquement.



On découvre en effet que pour la précédente année fiscale (qui s'est achevée le 30 juin 2021), la croissance du nombre d'abonnés était de 37 % là où Microsoft visait au moins 48 %. Un petit échec alors que pour l'année fiscale 2020, c'était l'inverse avec une croissance de 86 % pour un objectif de départ de 71 %. On retiendra donc que le lancement de la Xbox Series n'a pas eu les effets escomptés, en partie à cause des stocks moindre que prévu pour des raisons que l'on connaît, mais aussi par le manque d'exclusivités d'importance durant les premiers mois de vie de la nouvelle génération.



Pour autant, Microsoft devrait se refaire dans les prochaines semaines avec le combo Age of Empires IV (sur PC), Forza Horizon 5 et Halo Infinite, sans parler de sa volonté de pousser le xCloud sur de plus en plus de secteurs.



En prenant les fameux 37 % de croissance, le nombre d'abonnés Game Pass devrait donc tourner autour des 20 millions (encore une fois à la date arrêtée du 31 juin 2021).