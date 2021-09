Officiel : la Nintendo Switch (modèle standard) baisse un peu son prix Officiel : la Nintendo Switch (modèle standard) baisse un peu son prix

C'était une rumeur auquel nous avions du mal à croire tant ce n'est plus du tout dans les habitudes de Nintendo (souvenez-vous la Wii U) mais miracle, c'est arrivé et c'est effectif dès aujourd'hui : la Switch baisse de prix !



Alors cela n'a évidemment pas pour but de relancer les ventes d'une machine qui devrait atteindre les 110 millions d'ici la fin de l'année fiscale (fin mars 2022), mais juste de proposer une tarification plus homogène avec l'arrivée du modèle OLED le 8 octobre, donnant donc les choses suivantes :



- Modèle Lite : 220€

- Modèle Standard : 280€

- Modèle OLED : 350€



Donc une baisse de 20€ pour le modèle standard, et on parle ici du tarif maximum conseillé (on trouve la Lite à 199€ un peu partout depuis longtemps). A vous de fouiner pour de meilleures offres, ce qui ne va pas manquer dans les semaines à venir, rien qu'avec le Black Friday.