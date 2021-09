Cyberpunk 2077 (PS5/SX) : fin 2021 est un souhait de CD Projekt, pas une promesse Cyberpunk 2077 (PS5/SX) : fin 2021 est un souhait de CD Projekt, pas une promesse

On va avouer qu'on commençait un peu à douter vu l'absence de nouvelles alors que nous sommes depuis peu en septembre.. Et là on parle de la fameuse « Upgrade Next Gen » de Cyberpunk 2077 (donc PlayStation 5 et Xbox Series) qui était promise pour ces fêtes de fin d'année avant que CD Projekt ne commence à lever le pied en expliquant que si cette fenêtre de sortie reste l'objectif, le développeur préfère ne plus rien garantir afin de répéter les horaires passées. Donc une période de crunch intensif pour un résultat réclamant ensuite 54 patchs.



On comprend maintenant pourquoi ça évite de nous lâcher la moindre précision quant au lancement et pour rester dans le même thème, apprenez que l'upgrade de The Witcher 3 n'est plus non plus garantie pour 2021.



Encore une fois ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre (ou les deux) arriveront en 2022. Juste que désormais, il y a des objectifs, ou des souhaits dira t-on, mais plus de promesse afin d'éviter un résultat aussi déplorable que ce que l'on a vécu fin 2020.