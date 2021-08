[Rumeur] Death Stranding 2 en ''négociation'' ? [Rumeur] Death Stranding 2 en ''négociation'' ?

Erreur ou bourde digne de Tom Holland ? Difficile à dire pour le moment mais sachez qu'en pleine interview autour de la 11e saison de la série TV The Walking Dead, Norman Reedus (répondant aux questions de IGN Brésil) a balancé qu'un Death Stranding 2 serait en préparation. Rien que ça.



Plus précisément :



« Je pense que nous allons faire un deuxième Death Stranding. »

« [Le jeu] est en cours de négociation donc… Yay ! »



Que penser de toute cela ? Alors certains pensent que Norman parle de la version « Director's Cut » mais ce serait étrange que soit évoqué une quelconque « négociation » alors que le titre sort dans moins d'un mois… Donc un 2 ? Pourquoi pas vu que le premier a été officiellement rentabilisé et restera donc à voir, si confirmé, qui voudra se poser comme le mécène financier de ce nouveau chantier.